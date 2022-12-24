По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидаются и ясная, и малооблачная погода без существенных осадков.
На Рождество погода подарит нам мороз
На Рождество погода подарит нам мороз
Местами туман. Ветер западных направлений, 2-8 м/с, около полуночи порывами до 11 м/с, к утру сменит направление на южное. Температура воздуха ночью 4-10, местами 13 градусов мороза, на морском побережье от -3 до одного градуса тепла
Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков, по отдельным регионам мокрый снег и дожди, местами туман. Ветер южных направлений, 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на морском побережье от нуля до 2 градусов тепла.
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