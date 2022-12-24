За полетом Санта-Клауса можно следить в прямом эфире

У Санта-Клауса есть свой номер рейса - SANTA1. По данным сервиса, он передвигается на высоте 11 582 метров и со скоростью 1346 километров в час - это быстрее скорости звука. Такими характеристиками могут на сегодня похвастаться только военные самолеты.