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За полетом Санта-Клауса можно следить в прямом эфире

rus.postimees.ee
За полетом Санта-Клауса можно следить в прямом эфире
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Фото: скриншот

Сервис Flightradar24 позволяет следить за передвижением любого авиатранспорта. Так как летающий на санях Санта-Клаус также является таковым, то за его полетом тоже могут следить все желающие. 

У Санта-Клауса есть свой номер рейса - SANTA1. По данным сервиса, он передвигается на высоте 11 582 метров и со скоростью 1346 километров в час - это быстрее скорости звука. Такими характеристиками могут на сегодня похвастаться только военные самолеты. 

За передвижением Санта-Клауса можно следить здесь.

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