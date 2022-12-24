Германия планирует увеличить свою зависимость от угля для борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом, и это происходит за счет ее амбициозных целей в области климата, пишет Bloomberg.
Германия возрождает угольную энергетику, поскольку безопасность важнее климатических целей
Согласно данным, собранным Bloomberg, крупнейшая экономика Европы сжигает это ископаемое топливо самыми быстрыми темпами за последние шесть лет. Германия также является одной из немногих стран, которая в следующем году увеличит импорт угля.
Энергетическая компания Uniper SE объявила, что продлит работу двух угольных электростанций в Германии до марта 2024 года для экономии природного газа в предстоящие зимы.
Во всем мире возвращается относительно дешевый уголь, который сильно загрязняет окружающую среду, поскольку страны пытаются избежать экономической депрессии, вызванной ростом цен на энергию. В Европе кризис острый, потому что Россия ограничила поставки газа.
В настоящее время Германия пытается найти баланс между краткосрочным приоритетом повышения энергетической безопасности и долгосрочной целью почти нулевого уровня выбросов к 2045 году.
«Каждый придерживается своих целей в области климата, но это правда, что когда вы сталкиваетесь с дилеммой: оставить свет включенным или сократить выбросы углекислого газа, вы выбираете первый вариант», - сказал Карлос Фернандес Альварес, исполняющий обязанности глава Департамента газа, угля и энергетики Международного энергетического агентства.
Германия планирует отказаться от угля к 2038 году, но правящая коалиция настаивает на еще более ранней цели - к 2030 году. Чтобы пережить нынешний кризис, страна временно возобновила работу некоторых электростанций, которые ранее были остановлены.
По данным Федерального статистического управления Destatis, в настоящее время Германия производит более трети своей электроэнергии на угольных электростанциях. В третьем квартале производство электроэнергии с использованием этого топлива было на 13,3% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщило агентство.
Есть две основные причины возрождения использования угля в Германии: переход с дорогого природного газа и рост спроса на электроэнергию во Франции, где выработке электроэнергии препятствуют остановки ядерных реакторов.
Электроэнергия в Германии в этом месяце стала в такой же загрязняющей окружающую среду, как в Южной Африке и Индии, поскольку более низкая скорость ветра ограничивала возобновляемую генерацию, а потребление угля выросло.