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ВИДЕО ⟩ Российская армия снесла театр в Мариуполе

rus.tvnet.lv
Российская армия снесла театр в Мариуполе
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Уничтоженный театр в Мариуполе.
Уничтоженный театр в Мариуполе. Фото: Reuters/ScanPix

Российские власти начали сносить разрушенный бомбардировками театр в оккупированном Мариуполе, сообщает британское СМИ BBC.

На теперь оккупированной российской армией территории старались спрятать сотни гражданских жителей, когда в марте этого года Мариуполь обстреливали бомбами российские военные самолеты.

Фото: Reuters/ScanPix

Опубликовано видео, на котором показано, как бульдозеры сносят заднюю часть здания.

Должностные лица Украины сказали, что россияне планируют оставить фасад театра нетронутым, но хотят уничтожить остальную структуру, чтобы построить новый театр «на костях жителей населения Мариуполя».

Перед тем, как Россия в феврале вторгалась в Украину и окружила Мариуполь, театр был центральным объектом города.

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