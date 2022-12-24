ГАЛЕРЕЯ ⟩ На рождественскую службу пришло огромное количество людей

Вийлма сказал, что, возможно, немного утешительно знать, что рождественский младенец Иисус, который бежал в другую страну из-за насилия, царившего в его родном городе, также в свое время вкусил хлеба беженца. Он отметил, что редко обсуждается, что Иисус провел первые годы своей жизни в качестве беженца в Египте. Иисус и его родители смогли вернуться на свою землю только после смерти царя Ирода и прихода к власти его сына Архелая. Исследователи Библии предполагают, что их изгнание в Египет могло длиться целых три года.

«В это Рождество для шестидесяти пяти тысяч украинских военных беженцев Эстония является безопасным Египтом, где они могут найти убежище. Дай Бог, чтобы их изгнание было короче, чем у Иисуса, Марии и Иосифа. Даже если это Рождество будут единственным в чужой стране и среди чужого народа, их праздники все равно в этот раз будут особенно печальными», - сказал он.

Архиепископ призвал всех эстонцев подарить рождественскую радость тем, кто вынужден праздновать Рождество в качестве беженцев в Эстонии.