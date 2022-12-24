В 2021 году в Европейском союзе (ЕС) было произведено 118,5 млн кубометров круглого леса на дрова, что на 4 процента больше, чем в 2020 году, и на 3 процента больше, чем в 2019 году.
В ЕС выросло производство дров
В ЕС выросло производство дров
По данным Eurostat, в прошлом году Франция произвела больше всего дров - 26,7 млн кубометров. Далее последовали Германия с 23,2 млн кубометров, Финляндия с 8,9 млн кубометров, Румыния с 6,4 млн кубометров и Швеция с 5,5 млн кубометров. В 2021 году эти страны обеспечили в общей сложности 65 процентов производства дров в EC.
По сравнению с 2020 годом производство дров больше всего, или на 15 процентов, выросло в Германии и Франции, за которыми следует Венгрия с ростом на 14 процентов. С другой стороны, самое большое падение было в Люксембурге с 23 процентами, в Австрии с 8 процентами и в Эстонии с 6 процентами.