В ЕС выросло производство дров

По данным Eurostat, в прошлом году Франция произвела больше всего дров - 26,7 млн ​​кубометров. Далее последовали Германия с 23,2 млн кубометров, Финляндия с 8,9 млн кубометров, Румыния с 6,4 млн кубометров и Швеция с 5,5 млн кубометров. В 2021 году эти страны обеспечили в общей сложности 65 процентов производства дров в EC.

По сравнению с 2020 годом производство дров больше всего, или на 15 процентов, выросло в Германии и Франции, за которыми следует Венгрия с ростом на 14 процентов. С другой стороны, самое большое падение было в Люксембурге с 23 процентами, в Австрии с 8 процентами и в Эстонии с 6 процентами.