Назвал войну войной ⟩ США призвали Путина признать реальность и вывести войска из Украины

«С 24 февраля Соединенные Штаты и весь остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней Путин назвал войну тем, чем она является. В качестве следующего шага в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя его войска из Украины», - цитирует агентство AFP слова представителя Госдепа.

В ведомстве добавили, что агрессия РФ против соседней страны, как бы Путин ее ни называл, привела к смертям, разрушениям и хаосу. «Народ Украины, без сомнения, не находит утешения в том, что Путин констатирует очевидное, как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники были убиты в ходе путинской войны», - подчеркивают в Госдепе США.

Напомним, что 22 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами «кремлевского пула», сделал заявление о войне против Украины.

«Наша цель - не раскручивать этот "маховик" военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», - заявил Путин.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за распространение «фейков» о действиях вооруженных сил РФ. То есть россиянам за называние вещей своими именами («спецоперации» войной) грозит огромный штраф или от 10 до 15 лет лишения свободы.

После заявления Путина о войне муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился к генпрокурору России и главе МВД РФ с требованием привлечь Путина к уголовной ответственности за распространение «фейков» о российской армии.