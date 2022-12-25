Большинство жителей Украины исповедуют православие и отмечают Рождество по юлианскому календарю, 7 января. Но число верующих, празднующих этот день 25 декабря, как и большинство христиан во всем мире, растет.
«Мы не будем ждать чуда». Украина встречает Рождество в условиях войны
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в субботу вечером с рождественским посланием, призвав украинский народ проявить стойкость перед лицом российского вторжения. «Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей - у украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит "Щедрик" (рождественская украинская народная песня. - Би-би-си) на другом языке - в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы придем за всеми нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам», - пообещал Зеленский.«Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех.
Мы будем отмечать свои праздники, как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами», - сказал украинский президент.
Многие украинские верующие встречают Рождество на фронте. В Рождественский сочельник группа артистов приехала к солдатам Национальной гвардии на позиции в Харьковской области.
Священник Православной церкви Украины отец Александр провел Рождественское богослужение прямо на передовой.
В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Украинский военнослужащий из полка спецназа МВД «Днепр-1» рядом с украшенной рождественской елкой на линии фронта.
Тем временем остающиеся в Бахмуте мирные жители пережидают очередной артобстрел.
The Air Force of Ukraine welcomes Santa1 to the airspace of Ukraine and guarantees a safe flight. pic.twitter.com/WLqQLiZDCb— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 24, 2022
«Украинские военно-воздушные силы приветствуют Санту в воздушном пространстве Украины и гарантируют ему безопасный полет», - говорится в «Твиттере» ВВС Украины.