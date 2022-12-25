Вс, 25.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую 29-летнюю женщину

rus.postimees.ee
Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую 29-летнюю женщину
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пропавшая 29-летняя Мерлин.
Пропавшая 29-летняя Мерлин. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летней Мерлин, которая может пешком передвигаться по Пайде или в его окрестностях. 

В последний раз Мерлин видели сегодня в четыре часа утра в центре Пайде. Поскольку в данный момент она может быть не в состоянии адекватно воспринимать происходящее вокруг, ее жизнь может быть в опасности.

Рост Мерлин почти 175 сантиметров. На ней темно-серая зимняя куртка до колен и светлая спортивная куртка, светло-коричневые брюки и зимние сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Мерлин с момента ее исчезновения или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112. 

Ключевые слова
Наверх