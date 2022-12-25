Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летней Мерлин, которая может пешком передвигаться по Пайде или в его окрестностях.
Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую 29-летнюю женщину
Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую 29-летнюю женщину
В последний раз Мерлин видели сегодня в четыре часа утра в центре Пайде. Поскольку в данный момент она может быть не в состоянии адекватно воспринимать происходящее вокруг, ее жизнь может быть в опасности.
Рост Мерлин почти 175 сантиметров. На ней темно-серая зимняя куртка до колен и светлая спортивная куртка, светло-коричневые брюки и зимние сапоги.
Полиция просит всех, кто видел Мерлин с момента ее исчезновения или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.