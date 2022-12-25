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Полиция поймала полсотни пьяных водителей

rus.postimees.ee
Полиция поймала полсотни пьяных водителей
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits

За минувшие сутки, в канун Рождества, полицией на дорогах страны задержаны 54 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у троих задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, у остальных – алкоголя, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Полиция призывает к осторожности на дорогах

Накануне праздников полиция призвала провести праздники в этом году так, чтобы свечи приносили рождественскую радость, а не слезы на обочине. «В этом году в ДТП погибло 49 человек. Это не просто цифры из трагической статистики, а реальные потерянные жизни людей и боль их близких. Запаситесь временем и терпением для поездки домой на праздники - так вы благополучно доберетесь до своих близких».

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