За минувшие сутки, в канун Рождества, полицией на дорогах страны задержаны 54 нетрезвых водителя.
Полиция поймала полсотни пьяных водителей
По предварительным данным, у троих задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, у остальных – алкоголя, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.
Полиция призывает к осторожности на дорогах
Накануне праздников полиция призвала провести праздники в этом году так, чтобы свечи приносили рождественскую радость, а не слезы на обочине. «В этом году в ДТП погибло 49 человек. Это не просто цифры из трагической статистики, а реальные потерянные жизни людей и боль их близких. Запаситесь временем и терпением для поездки домой на праздники - так вы благополучно доберетесь до своих близких».