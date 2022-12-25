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Гололед: по всей Эстонии передано предупреждение первой степени

Карл Хютт
Гололед: по всей Эстонии передано предупреждение первой степени
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На дорогах большая опасность гололеда.
На дорогах большая опасность гололеда. Фото: Urmas Luik

По данным Агентства по охране окружающей среды, сегодня, 25 декабря, по всей Эстонии сохраняется опасность гололеда. 

Поэтому по всей Эстонии передано предупреждение первой степени, а это значит, что нужно быть осторожными.

На дорогах большая опасность гололеда.
На дорогах большая опасность гололеда. Фото: Keskkonnaagentuur

Сегодня утром главные шоссе и второстепенные дороги Эстонии были либо влажными из-за соли, либо покрыты льдом. На дорогах также был иней. 

Температура воздуха сегодня колеблется от одного до шести градусов мороза, а на побережье будет до трех градусов тепла. Также местами ожидается небольшой снегопад и мокрый снег, местами туман.

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