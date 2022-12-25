Гололед: по всей Эстонии передано предупреждение первой степени

Поэтому по всей Эстонии передано предупреждение первой степени, а это значит, что нужно быть осторожными.

На дорогах большая опасность гололеда. Фото: Keskkonnaagentuur

Сегодня утром главные шоссе и второстепенные дороги Эстонии были либо влажными из-за соли, либо покрыты льдом. На дорогах также был иней.