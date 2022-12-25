По данным Агентства по охране окружающей среды, сегодня, 25 декабря, по всей Эстонии сохраняется опасность гололеда.
Гололед: по всей Эстонии передано предупреждение первой степени
Гололед: по всей Эстонии передано предупреждение первой степени
Поэтому по всей Эстонии передано предупреждение первой степени, а это значит, что нужно быть осторожными.
Сегодня утром главные шоссе и второстепенные дороги Эстонии были либо влажными из-за соли, либо покрыты льдом. На дорогах также был иней.
Температура воздуха сегодня колеблется от одного до шести градусов мороза, а на побережье будет до трех градусов тепла. Также местами ожидается небольшой снегопад и мокрый снег, местами туман.
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