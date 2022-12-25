Рейнсалу: Эстония не позволит иностранным державам определять ее будущее

«Мы справимся. Украина выиграет эту войну, а Россия проиграет, потому что победа Украины также важна для свободы и безопасности Эстонии. Мы не оставим Украину», - пообещал Рейнсалу в своем видеообращении. «Я благодарю весь эстонский народ за поддержку Украины и желаю украинскому народу стойкости».

«Мы сможем справиться с экономическими трудностями, с которыми сталкивается эстонский народ», - сказал Рейнсалу. «Мы держимся вместе. Среди любимых жителей Эстонии нет чужих - есть наши родные люди, и мы поддерживаем друг друга. И мы справимся. Сине-черно-белый флаг развевается на башне Пика Германа сейчас и всегда. Мы будем защищать нашу свободу, мы не позволим никакой иностранной державе определять наше будущее».