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Фото ⟩ На кладбищах зажгли тысячи свечей

Трийн Лойде Эльмо Рийг
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На кладбищах зажгли тысячи свечей
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Добрая традиция: в канун Рождества на кладбищах были зажжены свечи.
Добрая традиция: в канун Рождества на кладбищах были зажжены свечи. Фото: Elmo Riig

В канун Рождества, прежде чем сесть за рождественский стол в кругу семьи или пойти в церковь, у эстонцев есть обычай посетить кладбище и в самое темное время года принести свет усопшим.

Как и каждый год, на кладбищах зажигаются тысячи свечей и фонарей.

Например, на кладбище Метсакальмисту в Вильянди фонари горели почти у каждой могилы, а на некоторых могилах помимо фонарей стояло по нескольку свечей. Даже после наступления темноты было непросто найти место для парковки на тротуарах на Оя-теэ, а в шесть часов вечера по тропинкам кладбища все еще ходило много людей.

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