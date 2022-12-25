В канун Рождества, прежде чем сесть за рождественский стол в кругу семьи или пойти в церковь, у эстонцев есть обычай посетить кладбище и в самое темное время года принести свет усопшим.
Фото ⟩ На кладбищах зажгли тысячи свечей
На кладбищах зажгли тысячи свечей
Как и каждый год, на кладбищах зажигаются тысячи свечей и фонарей.
Например, на кладбище Метсакальмисту в Вильянди фонари горели почти у каждой могилы, а на некоторых могилах помимо фонарей стояло по нескольку свечей. Даже после наступления темноты было непросто найти место для парковки на тротуарах на Оя-теэ, а в шесть часов вечера по тропинкам кладбища все еще ходило много людей.
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