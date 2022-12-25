Фото ⟩ На кладбищах зажгли тысячи свечей

Например, на кладбище Метсакальмисту в Вильянди фонари горели почти у каждой могилы, а на некоторых могилах помимо фонарей стояло по нескольку свечей. Даже после наступления темноты было непросто найти место для парковки на тротуарах на Оя-теэ, а в шесть часов вечера по тропинкам кладбища все еще ходило много людей.