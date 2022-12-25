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Рождественское поздравление Каи Каллас: будьте с близкими, читайте книги, занимайтесь спортом

rus.postimees.ee
Рождественское поздравление Каи Каллас: будьте с близкими, читайте книги, занимайтесь спортом
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Кая Каллас в канун Рождества разместила в социальных сетях небольшое рождественское поздравление и предложила провести время с близкими.

По случаю праздников премьер-министр Кая Каллас поделилась рождественским поздравлением в социальных сетях.

«Дорогие друзья, рождественский ужин съеден, подарки розданы и даже состоялась приятная прогулка», - сказала Каллас, описывая свой канун Рождества, - теперь пришло время насладиться этим праздничным временем».

Премьер-министр заявила, что планирует провести праздники вдали от социальных сетей. «Я собираюсь отдохнуть от социальных сетей, надеюсь, вы сделаете то же самое. Будьте с любимыми людьми, читайте книги, занимайтесь спортом. Хороших праздников, до новых встреч!»

Несмотря на то, что в видеообращении Каллас говорила на эстонском языке, под постом было написано много рождественских пожеланий из-за рубежа, а также были слова благодарности из Украины.

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