Рождественское поздравление Каи Каллас: будьте с близкими, читайте книги, занимайтесь спортом

По случаю праздников премьер-министр Кая Каллас поделилась рождественским поздравлением в социальных сетях.

«Дорогие друзья, рождественский ужин съеден, подарки розданы и даже состоялась приятная прогулка», - сказала Каллас, описывая свой канун Рождества, - теперь пришло время насладиться этим праздничным временем».

Премьер-министр заявила, что планирует провести праздники вдали от социальных сетей. «Я собираюсь отдохнуть от социальных сетей, надеюсь, вы сделаете то же самое. Будьте с любимыми людьми, читайте книги, занимайтесь спортом. Хороших праздников, до новых встреч!»