Премьер-министр Кая Каллас в канун Рождества разместила в социальных сетях небольшое рождественское поздравление и предложила провести время с близкими.
Рождественское поздравление Каи Каллас: будьте с близкими, читайте книги, занимайтесь спортом
По случаю праздников премьер-министр Кая Каллас поделилась рождественским поздравлением в социальных сетях.
«Дорогие друзья, рождественский ужин съеден, подарки розданы и даже состоялась приятная прогулка», - сказала Каллас, описывая свой канун Рождества, - теперь пришло время насладиться этим праздничным временем».
Премьер-министр заявила, что планирует провести праздники вдали от социальных сетей. «Я собираюсь отдохнуть от социальных сетей, надеюсь, вы сделаете то же самое. Будьте с любимыми людьми, читайте книги, занимайтесь спортом. Хороших праздников, до новых встреч!»
Несмотря на то, что в видеообращении Каллас говорила на эстонском языке, под постом было написано много рождественских пожеланий из-за рубежа, а также были слова благодарности из Украины.