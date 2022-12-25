Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье отстаивал позицию Пекина в отношении войны на Украине и дал понять, что в новом году Китай будет укреплять связи с Россией.
Министр иностранных дел Китая коснулся укрепления связей с Россией
Министр иностранных дел Китая коснулся укрепления связей с Россией
Ван обвинил Соединенные Штаты в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в видеообращении к конференции в Пекине.
«Китай будет углублять взаимное стратегическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией», - сказал Ван. «В кризисе на Украине мы придерживались принципов объективности и беспристрастности, избегали подливания масла в огонь и извлечения личной выгоды из ситуации», - сказал Ван.