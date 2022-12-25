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Министр иностранных дел Китая коснулся укрепления связей с Россией

AFP/BNS
Министр иностранных дел Китая коснулся укрепления связей с Россией
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Китайский флаг. Иллюстративное фото.
Китайский флаг. Иллюстративное фото. Фото: PEETER LANGOVITS / PM/EMF

Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье отстаивал позицию Пекина в отношении войны на Украине и дал понять, что в новом году Китай будет укреплять связи с Россией.

Ван обвинил Соединенные Штаты в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в видеообращении к конференции в Пекине.

«Китай будет углублять взаимное стратегическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией», - сказал Ван. «В кризисе на Украине мы придерживались принципов объективности и беспристрастности, избегали подливания масла в огонь и извлечения личной выгоды из ситуации», - сказал Ван.

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