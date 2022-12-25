Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения для уехавших из страны россиян. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Володин предложил повысить налоги для уехавших из страны россиян
По его мнению, неправильно «давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно».
«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», - написал Володин.
Он отметил, что работает над соответствующими изменениями в законодательство.
Ранее о том, что российские власти могут разработать меры, которые сделают «нахождение за границей» для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации, «менее комфортным», заявил сенатор Андрей Клишас.
Ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики, например, для тех, кто работает в сфере транспортной безопасности и госсекторе, считает Клишас.