Володин предложил повысить налоги для уехавших из страны россиян

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», - написал Володин.