Энергоэффективность новостроек в Эстонии может оказаться сплошным обманом

Местное самоуправление не проверяет

В быстрорастущей волости Раэ волостная управа проверяет только наличие данных энергетической маркировки, но не проверяют их правильность. «Правильность расчета, сделанного в строительном проекте, не проверяется, поскольку это компетенция специалиста в соответствующей области», - сказала руководитель по коммуникации волости Раэ Элис Мерила.

По словам главы Департамента городского планирования Таллинна Ивари Раннама, новая энергетическая маркировка должна быть представлена, если изменения в проекте показывают, что энергоэффективность здания изменилась.

«Ответственность за расчет энергоэффективности лежит на проектировщике и строителе, которые должны представить правильные проекты в заявке на получение разрешения на использование, а также исправленные энергетические маркировки, если проект кардинально изменился», - сказал Раннамаа.

Поэтому местные самоуправления не обращают внимания на проверку соответствия энергетической маркировки, ведь за правильность внесения данных в строительный реестр отвечает тот, кто подает данные. Если застройщик продает дом или квартиру до его завершения и указывает энергетический класс здания в договоре купли-продажи, он несет ответственность за действительность маркировки даже после завершения строительства.

По словам Хамбурга, уже из исполнительной документации видно, какие фактические коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций после завершения строительства, какоие системы вентиляции и другие важные решения, влияющие на энергопотребление. «Можно отследить в документации, но эта проверка не проводится, и строителю доверяют, что он ничего не менял», - сказал Хамбург.