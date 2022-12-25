Фото ⟩ «Люди ждут больше суток»: на эстонско-российской границе образовались огромные очереди

Онлайн-сервис GoSwift, фиксирующий ситуацию на эстонско-российской границе, вечером 24 декабря показал аномальные цифры. По его данным, в живой очереди на проезд из Эстонии в Россию встали 330 легковых автомобилей, проезда в электронной дожидаются 616. Тех, кто записался онлайн, сервис огорчал: время задержки - около 14 часов, время прохождения живой очереди - под 36 часов, сообщает портал 47news.

Группа в Facebook «Граница Нарва-Ивангород» последние сутки переполнена сообщениями людей, которые вынуждены часами ждать возможность перейти границу.

«Моя бронь на 24.12 с 5 до 6 утра. Сейчас 18.20 (24 декабря - прим.ред.), на границу так и не позвали. Я уже и на [погранпункт] "Койдула" сгоняла, часа полтора постояла на горе, там тоже все стоит...Психанула и поехала в Нарву. Поставила машину на парковку, на такси до границы, вызвала брата из Питера. Пешком с ребёнком и с кучей чемоданов с подарками прошла за 40 минут все границы. Сижу на заправке, пью кофе, жду, когда заберут. На машинах столько семей с детьми маленькими... Просто не представляю, какие мучения для них все эти границы!» - написала вчера участница Ирина.

«На границе "Койдула" стоим 12 часов, на данный момент вторые (уже пару часов). Россия пропускала за полтора часа две-три машины, а теперь и этого нет. Попали на очередную пересменку», - пишет Анжелита.

Не лучше дела обстояли с пешеходным переходом. «В 15.30 на пешеходной в сторону России около 100 человек», - сообщила 24 декабря Екатерина.

Фото: Соцсети