Полиция просит помощи в розыске 15-летней Анналооре, которая вчера в полдень ушла из дома в Таллинне и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Полиция ищет 15-летнюю Анналооре, пропавшую в Таллинне
Полиция ищет 15-летнюю Анналооре, пропавшую в Таллинне
Предполагается, что Анналооре была одета в темно-коричневую кожаную куртку, черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки с толстой подошвой. У нее черные волосы до плеч с рыжими локонами. Анналооре может носить на голове берет.
Полиция просит всех, кто видел Анналооре после ее исчезновения или знает о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.