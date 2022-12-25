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Полиция продолжает поиски 15-летней Анналооре

Дополнено 29.12
rus.postimees.ee
Полиция продолжает поиски 15-летней Анналооре
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15-летняя Анналооре.
15-летняя Анналооре. Фото: PPA

Полиция просит помощи в розыске 15-летней Анналооре, которая вчера в полдень ушла из дома в Таллинне и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Полиция получила сведения о том, что Анналоооре находится в Таллинне со сверстниками, но, к сожалению, поймать ее не удалось.

Предполагается, что Анналооре была одета в темно-коричневую кожаную куртку, черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки с толстой подошвой. У нее черные волосы до плеч с рыжими локонами. Анналооре может носить на голове берет.

Анналооре.
Анналооре. Фото: PPA

Полиция по-прежнему просит всех, кто видел Анналооре или знает о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.

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