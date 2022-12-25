Полиция просит помощи в розыске 15-летней Анналооре, которая вчера в полдень ушла из дома в Таллинне и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Полиция продолжает поиски 15-летней Анналооре
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Полиция продолжает поиски 15-летней Анналооре
Полиция получила сведения о том, что Анналоооре находится в Таллинне со сверстниками, но, к сожалению, поймать ее не удалось.
Предполагается, что Анналооре была одета в темно-коричневую кожаную куртку, черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки с толстой подошвой. У нее черные волосы до плеч с рыжими локонами. Анналооре может носить на голове берет.
Полиция по-прежнему просит всех, кто видел Анналооре или знает о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.