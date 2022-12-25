Полиция продолжает поиски 15-летней Анналооре

Полиция получила сведения о том, что Анналоооре находится в Таллинне со сверстниками, но, к сожалению, поймать ее не удалось.

Предполагается, что Анналооре была одета в темно-коричневую кожаную куртку, черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки с толстой подошвой. У нее черные волосы до плеч с рыжими локонами. Анналооре может носить на голове берет.

Анналооре. Фото: PPA