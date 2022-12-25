2022 год сильно изменил человечество. Это сделали и две предыдущие мировые войны. Вторая война выросла из жестких условий, которые победители навязали проигравшим, пишет политолог Тоомас Алаталу.
ПОЛИТОЛОГ ⟩ У Путина кризис власти, а его рупор Симоньян бьется в агонии
В 1914 году две группы великих держав были подтолкнуты к войне их схожим желанием переделить мир за счет более слабых империй. В 1939 году война разразилась непосредственно за сферы влияния и их раздела, победа демократии стала целью этой войны, но в ограниченной степени, потому что одна из стран-победительниц не была демократической. Нынешняя война тоже не что иное, как продолжение предыдущей мировой войны, потому что это попытка Кремля восстановить свою прежнюю сферу влияния в Европе и это путем восстановления баланса сил, который возник и действовал после Второй мировой войны.
Этот баланс, несомненно, существовал и был оформлен договорами США и СССР о стратегическом ядерном разоружении. Красная Империя исчезла 30 лет назад, и появился Китай, который даже в космосе делает более влиятельные дела, чем Соединенные Штаты, Европа и Россия вместе взятые.
Новая война на европейской земле ярко подчеркнула последствия происходившей за это время в мире перестройки. Весь демократический мир поддерживает Украину, ставшую жертвой агрессора, но, к сожалению, поддержка запоздала. Несмотря на то, что Россия воюет одна, факт в том, что третий мир, будучи промытый кремлевской пропагандой, все еще наблюдает за событиями. Эта группа, насчитывающая около ста стран, продолжает экономические, торговые и иные отношения с агрессором. Это огромная разница по сравнению со Второй мировой войной, которая также велась в Азии и Африке, а корабли топили даже в Южной Америке.
На Китай полагаться нельзя, но достаточно, что бы другие ведущие страны хотя бы частично отвернуться от России.
Теперь президента Украины Владимира Зеленского приняли в Вашингтоне как лидера глобальной борьбы за демократию и свободу. США начали защищать украинское небо, что нужно было сделать еще до 24 февраля. Главной заботой Кремля стала демонстрация единства его верхних эшелонов. Это и для своего народа, и для коллективного Запада, не говоря уже о наблюдающем мире. Необходимо подтвердить, что вся власть поддерживает Путина.
Именно с этой точки зрения и надо оценивать встречу лидеров российско-белорусского федеративного государства в минувший понедельник в Минске - влияние должно было оказать общее количество министров двух стран, собравшихся за общим столом. Не следует забывать, что Минск находится в Европе, и тот факт, что правительства двух стран планируют грандиозные планы сотрудничества, должен показать прочность плацдарма.
Напротив, упомянем также, что 9 декабря того же года в Эр-Рияде прошел первый китайско-арабский саммит с участием руководителя Китая Си Цзиньпина и 21 лидера арабского мира. К этому следует добавить факт, который скрылся из-за футбольных матчей: стадионы в Катаре построены китайской компанией, футболистов возили китайские автобусы, основными спонсорами чемпионата были китайские предприятия и т.д. Иными словами, когда в начале недели бывший президент России Дмитрий Медведев посетил Пекин в качестве спецпосланника Путина, прежние престижные российско-китайские взаимоотношения в странах третьего мира явно изменились в ущерб Кремлю.
Так совпало, что тем же 9 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об отмене своего традиционного визита в Россию, что, похоже, является началом всеобщего отторжения. Тем более, что в этом году Моди дважды встречался с президентом США Джо Байденом, и одна из встречь состоялась в Токио в рамках нового формата сотрудничества Япония-Индия-Австралия-США.
Можно быть уверенным, что действия лидеров Китая и Индии и их мысли не дойдут до граждан России. Тем не менее была замечена отмена нескольких мероприятий: начиная от пресс-конференции Путина, заканчивая ежегодным обращением к обеим палатам парламента. Понятно, что сказать что-то дельное и правдоподобное сложно. Поразительно, что Путин в декабре появлялся относительно редко. В то время как президент Украины Зеленский неоднократно посещал зоны боевых действий и выезжал прямо с линии фронта в Конгресс США, «ответ» Путина на это ограничивается пересечением частично восстановленного Крымского моста (5.12), которым он невольно подтвердил степень распространенности зоны боевых действий.
Важность войны подтвердили также посещение штаба спецоперации (17.12), обсуждение боевых действий на коллегии Минобороны (21.12) и встреча с руководителями военно-промышленного комплекса (23.12).
Путин заверил коллегию, что вся страна поставлена на службу военной машине, что, конечно, означает, что оружейники и силовые структуры по-прежнему на его стороне. Но когда 24 февраля Путин начал свою авантюру, призвав украинскую армию сложить оружие и вести себя так, как восемь лет назад в Севастополе и Крыму, за ней последовала встреча Путина с 37 российскими экономическими капитанами. Другими словами, с олигархами, которые не могли скрыть удивления по поводу начала войны. Сказать они ничего не смогли, потому что после слов - будьте солидарны с властью - Путин вышел из комнаты.
На самом деле в конце года Путин встречался и с бизнесменами, о чем напомнила небольшая группа журналистов, которым разрешили присоединиться к этой встрече 22.12.2018. На этой пресс-конференции Путин употребил слово «война», которое распространилось с непостижимой живостью. При этом осталось незаметным то, что Путин не ответил на вопрос о встрече с бизнесменами. Когда это повторилось, пришел особенно интересный ответ - они важные люди и не могут рисковать своим здоровьем в ситуации, когда распространяется корона и свиной грипп (!). Последовало осознание - они не на сто процентов русские патриоты, потому что некоторые живут и зарабатывают за границей, но контакты с ними продолжаются. Так или иначе, можно и нужно сказать, в том числе с учетом собственных оценок Путина, что некоторые лидеры российской экономической жизни отвернулись от него. Это означает, что в экономике страны существует кризис высших классов, предпосылка для возможного государственного переворота.
Конечно, надо признать мужество тех российских журналистов, которым удалось добиться от Путина нужного ответа. Это хотя бы отчасти компенсирует уровень российских СМИ в лице главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. 20 декабря Путин чествовал военных и официальных лиц в Екатерининском зале Кремля. Среди них орденом Почета была награждена Симонян, которая начала свою благодарственную речь с подтверждения того, что долгое время служила Путину и теперь может сказать то, что давно хотела. А именно огромное спасибо за то, что Путин разрешил мочить и до сих пор мочит людоедов в сортире. Не знаю, с какими лицами другие лауреаты слушали эту речь, но пропагандистка, многое позволявшая себе в телепередачах, только набирала обороты: в 2008 году в Грузии был полоумный людоед, а теперь Путин также спасает наших людей из пасти людоедов. Симонян добавила, что «мы», журналисты, помогаем в этом и « будем убивать людоедов» столько, сколько нужно.
Трансляции Russia Today прекращены во многих странах, но не во всех. Смысл цитирования текста Симоньян в том, что изменения в поведении лидеров и их языке всегда отражают назревание государственного переворота. Во всяком случае, приведенный выше текст есть на kremlin.ru и многое говорит о настроении и размышлениях там. Конечно, это одна крайность. Надеюсь, это означает и присутствие противоположной стороны, т.е. Симонян присягнула вождю и напала на «тех других».