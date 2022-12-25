ПОЛИТОЛОГ ⟩ У Путина кризис власти, а его рупор Симоньян бьется в агонии

На самом деле в конце года Путин встречался и с бизнесменами, о чем напомнила небольшая группа журналистов, которым разрешили присоединиться к этой встрече 22.12.2018. На этой пресс-конференции Путин употребил слово «война», которое распространилось с непостижимой живостью. При этом осталось незаметным то, что Путин не ответил на вопрос о встрече с бизнесменами. Когда это повторилось, пришел особенно интересный ответ - они важные люди и не могут рисковать своим здоровьем в ситуации, когда распространяется корона и свиной грипп (!). Последовало осознание - они не на сто процентов русские патриоты, потому что некоторые живут и зарабатывают за границей, но контакты с ними продолжаются. Так или иначе, можно и нужно сказать, в том числе с учетом собственных оценок Путина, что некоторые лидеры российской экономической жизни отвернулись от него. Это означает, что в экономике страны существует кризис высших классов, предпосылка для возможного государственного переворота.

Конечно, надо признать мужество тех российских журналистов, которым удалось добиться от Путина нужного ответа. Это хотя бы отчасти компенсирует уровень российских СМИ в лице главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. 20 декабря Путин чествовал военных и официальных лиц в Екатерининском зале Кремля. Среди них орденом Почета была награждена Симонян, которая начала свою благодарственную речь с подтверждения того, что долгое время служила Путину и теперь может сказать то, что давно хотела. А именно огромное спасибо за то, что Путин разрешил мочить и до сих пор мочит людоедов в сортире. Не знаю, с какими лицами другие лауреаты слушали эту речь, но пропагандистка, многое позволявшая себе в телепередачах, только набирала обороты: в 2008 году в Грузии был полоумный людоед, а теперь Путин также спасает наших людей из пасти людоедов. Симонян добавила, что «мы», журналисты, помогаем в этом и « будем убивать людоедов» столько, сколько нужно.