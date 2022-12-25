В Новый год в отелях и учреждениях по размещению ожидается много людей, и, хотя большинство самоуправлений отказались от фейерверков, во многих местах наступление нового года будут отмечать весело и шумно.
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Подготовка к празднованию Нового года: отели стремительно заполняются
Подготовка к празднованию Нового года: отели стремительно заполняются
Генеральный директор реабилитационного центра Viiking Кайри Лусик сказала, что номера на канун Нового года у них почти распроданы. «Отмены и брони происходят до последней минуты», говорит она и добавляет, что основные новогодние гости — местные жители, и много людей приезжает из Латвии.