Подготовка к празднованию Нового года: отели стремительно заполняются

Генеральный директор реабилитационного центра Viiking Кайри Лусик сказала, что номера на канун Нового года у них почти распроданы. «Отмены и брони происходят до последней минуты», говорит она и добавляет, что основные новогодние гости — местные жители, и много людей приезжает из Латвии.