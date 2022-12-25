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Подготовка к празднованию Нового года: отели стремительно заполняются

Карл Хютт
Подготовка к празднованию Нового года: отели стремительно заполняются
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В Viiking на Новый год ждут много гостей.
В Viiking на Новый год ждут много гостей. Фото: Urmas Luik

В Новый год в отелях и учреждениях по размещению ожидается много людей, и, хотя большинство самоуправлений отказались от фейерверков, во многих местах наступление нового года будут отмечать весело и шумно. 

Генеральный директор реабилитационного центра Viiking Кайри Лусик сказала, что номера на канун Нового года у них почти распроданы. «Отмены и брони происходят до последней минуты», говорит она и добавляет, что основные новогодние гости — местные жители, и много людей приезжает из Латвии.

Традиционно в новогоднюю ночь в Viiking проходит праздничный ужин с фоновой музыкой. По словам Лусик, на эту вечеринку еще есть свободные столики, поскольку посетители начинают с усердием бронировать места прямо перед приездом.

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