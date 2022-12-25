Таллинн намерен построить давно запланированные тоннели

Кроме того, планируется наконец построить тоннели для пешеходов по обе стороны улицы Эндла возле торгового центра «Кристийне». У города есть разрешение на строительство, но прогресс тормозится спором о землепользовании.

«Что касается тоннелей Эндла, то у нас есть разрешение на строительство, но нет разрешения владельца прилегающей земли, несколько квадратных метров которой нам нужно задействовать на время строительства. Речь идет об участке, где расположена автозаправочная станция Circle K. Если мы договоримся, как нам использовать эту землю во время строительства, то мы сразу перейдем к тендеру на строительство», – пояснил Свет.

Пешеходные тоннели под железной дорогой на Палдиском шоссе также в режиме ожидании, так как проект нуждается в уточнении. «На данный момент понятно, что этот проект, вероятно, нуждается в доработке и уточнении, потому что первоначальные условия, которые железная дорога выдала для строительства тоннеля, к настоящему времени изменились. Так что проект тоннеля Эндла реализуется быстрее, чем проект на Палдиском шоссе», – констатировал Свет.

Ко всему прочему, планируется строительство нескольких тоннелей в районе Юлемисте, но они будут построены совместно с государством и, вероятно, в разное время. «Есть масса вопросов. Во-первых, тоннель номер пять, который соединит центр Юлемисте и торговый центр T1. У нас вскоре будет встреча с командой Rail Baltic, чтобы разобраться, каким может быть реалистичный график работ. Во-вторых, большое значение имеют так называемые тоннели для движения легкого индивидуального транспорта на Тартуском шоссе, которые находятся на пересечении Тартуского шоссе и Петербури-теэ. Сейчас у пешеходов и велосипедистов есть примерно полтора метра пространства, чтобы попасть из центра города в Юлемисте по Тартускому шоссе. Там планируют построить тоннели по обе стороны дороги. Проектирование близится к завершению, и мы намерены начать с тоннеля со стороны Юлемисте. Как быстро он будет продвигаться, покажет тендер», – пояснил Свет.

Есть и другие тоннели, которые соединят Юлемисте с центром города, например, специалисты считают очень важным тоннель между улицами Кантси и Кеск-Сыямяэ.