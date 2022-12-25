В бюджете Таллинна на следующий год выделены деньги на строительство нескольких тоннелей, но столичные власти понимают, что построить их все сразу невозможно.
Таллинн намерен построить давно запланированные тоннели
При помощи тендеров город хочет выяснить, какие из них можно построить в ближайшее время, рассказал ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет. В бюджете Таллинна на следующий год предусмотрено финансирование планируемого много лет многоуровневого перекрестка в Тонди, где проезжую часть хотят увести под железную дорогу.
Согласно бюджету, на улице Эндла, рядом с центром «Кристийне», на Палдиском шоссе, между улицами Котка и Техника, а также в Пяэскюла планируется строительство под железной дорогой давно запланированных тоннелей для движения легких индивидуальных транспортных средств.
Кроме того, совместно с государством планируется строительство различных тоннелей на трассе Rail Baltic в районе Юлемисте.
Ни один из тендеров пока не объявлен. Больше всего подвижек – с тондиским проектом, однако будет ли он реализован, а если будет, то как и когда, пока неизвестно, сообщил ERR Свет.
«Поскольку строительство тоннелей – очень специфическая работа, мы не знаем точно, какими будут цены. По крайней мере, на данный момент есть план двигаться дальше. Тоннели связаны с железной дорогой и поэтому пока рано говорить о начале строительства, однако большинство проектов, которые значатся в бюджете, мы все же планируем начать в новом году», – пояснил Свет.
По его словам, тендеры будут объявлены с целью выяснить, от кого и на какую сумму поступят предложения. По оценке города, объявление нескольких тендеров одновременно может снизить цену.
«Однако это несколько разные объекты и технологии, и в любом случае мы учитываем, что поступят предложения и от международных фирм, как это было в случае с тоннелем улицы Рийа в Тарту. Мы также хотим одновременно объявить по крайней мере часть тендеров, чтобы одни и те же предприятия могли участвовать в нескольких закупках, что теоретически может снизить цену», – сказал Свет. Однако строить несколько тоннелей одновременно город не планирует. «Мы не питаем иллюзий, что начнем строить в Таллинне три-четыре тоннеля одновременно. Просто нужно понять, насколько реалистична реализация этих объектов», – добавил Свет.
Строительство двухуровневого железнодорожного переезда Тонди планировалось годами, и Таллинн хотел приступить к нему в этом году. По словам Света, тендер на строительство хотят объявить на следующей неделе. В бюджете следующего года на этот проект предусмотрено 3,5 млн евро, строительство, как ожидается, продлится полтора года, а общая стоимость оценивается в восемь миллионов евро.
«Необходимо учитывать, что наряду с тоннелем необходимо также частично реконструировать улицы Тонди и Котка. Эти оценки были сделаны в первом полугодии, так что посмотрим, что нам в реальности предложит рынок», – продолжил Свет, уточнив, что действительное время строительства выяснится в процессе. До конца лета к работам не приступят.
«Это будет зависеть от того, по какой технологии будет построен тоннель. В общей сложности это может занять полтора года, но это не значит, что переезд будет закрыт все это время. Там довольно много дорожных работ, нужно построить конкретный тоннель, проложить его в насыпи под железной дорогой. Каким будет график, надеюсь, выяснится весной, но я не думаю, что эти работы, даже если тендер будет успешным, начнутся до третьего квартала», – пояснил вице-мэр.
Кроме того, планируется наконец построить тоннели для пешеходов по обе стороны улицы Эндла возле торгового центра «Кристийне». У города есть разрешение на строительство, но прогресс тормозится спором о землепользовании.
«Что касается тоннелей Эндла, то у нас есть разрешение на строительство, но нет разрешения владельца прилегающей земли, несколько квадратных метров которой нам нужно задействовать на время строительства. Речь идет об участке, где расположена автозаправочная станция Circle K. Если мы договоримся, как нам использовать эту землю во время строительства, то мы сразу перейдем к тендеру на строительство», – пояснил Свет.
Пешеходные тоннели под железной дорогой на Палдиском шоссе также в режиме ожидании, так как проект нуждается в уточнении. «На данный момент понятно, что этот проект, вероятно, нуждается в доработке и уточнении, потому что первоначальные условия, которые железная дорога выдала для строительства тоннеля, к настоящему времени изменились. Так что проект тоннеля Эндла реализуется быстрее, чем проект на Палдиском шоссе», – констатировал Свет.
Ко всему прочему, планируется строительство нескольких тоннелей в районе Юлемисте, но они будут построены совместно с государством и, вероятно, в разное время. «Есть масса вопросов. Во-первых, тоннель номер пять, который соединит центр Юлемисте и торговый центр T1. У нас вскоре будет встреча с командой Rail Baltic, чтобы разобраться, каким может быть реалистичный график работ. Во-вторых, большое значение имеют так называемые тоннели для движения легкого индивидуального транспорта на Тартуском шоссе, которые находятся на пересечении Тартуского шоссе и Петербури-теэ. Сейчас у пешеходов и велосипедистов есть примерно полтора метра пространства, чтобы попасть из центра города в Юлемисте по Тартускому шоссе. Там планируют построить тоннели по обе стороны дороги. Проектирование близится к завершению, и мы намерены начать с тоннеля со стороны Юлемисте. Как быстро он будет продвигаться, покажет тендер», – пояснил Свет.
Есть и другие тоннели, которые соединят Юлемисте с центром города, например, специалисты считают очень важным тоннель между улицами Кантси и Кеск-Сыямяэ.
«К сожалению, это очень дорого, и мы знаем, что у государства не очень много средств, чтобы инвестировать в это. В то же время, если мы посмотрим на участки вокруг будущего терминала Rail Baltic и учтем планы государства с переездом из грузового терминала Юлемисте, то это лишь вопрос времени, когда возникнет необходимость создания дополнительных тоннелей под железной дорогой для автомобилей и легкого индивидуального транспорта. Было бы разумно строить их вместе с терминалом», – считает Свет.