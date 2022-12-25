Путин обвинил Запад в стремлении «растащить Россию»

«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - заявил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент РФ не согласился со словами журналиста о том, что Россия подходит к «опасной черте» в отношениях с западными странами. «Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», - полагает Путин.

Отвечая на другой вопрос Зарубина, президент РФ сказал, что Россия не могла вести себя в отношениях с Украиной «столь же изощренно», как это якобы сделал Запад. По утверждению Путина, у россиян «другая философия, другое отношение к жизни и к людям».

Путин заявил, что готов к переговорам

В том же интервью Путин заявил о готовности к переговорам с западным миром по поводу урегулирования конфликта. «Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они», - утверждал глава российского государства, по приказу которого в Украине уже 10 месяцев продолжается война.