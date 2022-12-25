Владимир Путин вновь утверждает, что в основе конфликта вокруг Украины лежит стремление Запада «растащить историческую Россию». При этом он заявил о готовности договариваться с Западом о «приемлемых развязках» конфликта, передает DW.
Путин обвинил Запад в стремлении «растащить Россию»
«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - заявил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Президент РФ не согласился со словами журналиста о том, что Россия подходит к «опасной черте» в отношениях с западными странами. «Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», - полагает Путин.
Отвечая на другой вопрос Зарубина, президент РФ сказал, что Россия не могла вести себя в отношениях с Украиной «столь же изощренно», как это якобы сделал Запад. По утверждению Путина, у россиян «другая философия, другое отношение к жизни и к людям».
Путин заявил, что готов к переговорам
В том же интервью Путин заявил о готовности к переговорам с западным миром по поводу урегулирования конфликта. «Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они», - утверждал глава российского государства, по приказу которого в Украине уже 10 месяцев продолжается война.
22 декабря Путин, выступая на пресс-конференции после заседания Госсовета, впервые публично использовал в отношении происходящего в Украине слово «война». Госдеп США отреагировал на это, предложив президенту РФ «в качестве следующего шага в признании реальности» прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.