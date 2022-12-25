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В волости Эльва столкнулись три автомобиля

Вейки Ояперв
, журналист
В волости Эльва столкнулись три автомобиля
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Mati Määrits

Сегодня в 13.45 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей Volkswagen Passat, Volkswagen T Cross и Audi в волости Эльва, Тартумаа. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

По словам пресс-секретаря полиции Ильмара Кахро, в настоящее время машина скорой помощи осматривает людей на месте аварии, но, по предварительной информации, никто серьезно не пострадал. «Поскольку инцидент только произошел, мы не можем с уверенностью подтвердить эти данные», - добавил он.

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