В волости Эльва столкнулись три автомобиля

По словам пресс-секретаря полиции Ильмара Кахро, в настоящее время машина скорой помощи осматривает людей на месте аварии, но, по предварительной информации, никто серьезно не пострадал. «Поскольку инцидент только произошел, мы не можем с уверенностью подтвердить эти данные», - добавил он.