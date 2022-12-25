В ЕС объемы турпоездок частичнно восстановились

Однако прошлогодние поездки оказались ниже допандемийного уровня 2019 года, когда, по данным Eurostat, было совершено 1,1 миллиарда турпоездок. В прошлом году поездки в другие страны ЕС составили 12 процентов всех турпоездок. Количество поездок за пределы ЕС составило всего 3 процента от всех турпоездок.

Что касается количества проведенных ночей, внутр государственные поездки были, как правило, в среднем короче, чем поездки за границу. Доля ночевок в статистике внутреннего туризма в общем количестве проведенных ночей в 2021 году составила 73 процента, тогда как в 2020 году – 76 процентов, а в 2019 году – 58 процентов.