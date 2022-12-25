Несмотря на гигантскую волну заражений, в Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде

Комиссия не уточнила, как часто будет публиковаться такая информация. О причинах этого шага также не сообщается. Ранее Центр по контролю и предотвращению заболеваний заявил, что накануне в континентальной части Китая не было зафиксировано ни единого летального исхода от коронавируса.

Волна коронавируса «Омикрон»

В Китае в настоящее время бушует омикрон-вариант коронавируса. Правительство КНР, несмотря на это, отказалось от политики нулевой терпимости к ковиду и отменило строгие правила тестирования населения и ограничения на поездки. Многие китайцы приветствовали этот шаг.

В то же время система здравоохранения страны не справляется с нагрузкой на фоне резкого роста числа заражений, больницы переполнены, в аптеках не хватает лекарств. Эксперты ожидают дельнейшего ухудшения ситуации в период празднования китайского нового года в январе.