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ФОТО ⟩ Урок по вождению закончился разбитым автомобилем и снесенным столбом

Сийм Михайлов
, журналист
Урок по вождению закончился разбитым автомобилем и снесенным столбом
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Около 14:25 произошло дорожно-транспортное происшествие, где Isuzu D-Max, направлявшийся из Раквере по дороге Хальяла, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Молодой человек, который проходил практику вождения за рулем Isuzu, не справился с управлением на выезде из Раквере и врезался в фонарный столб через сто метров после заправки Circle K на дороге Хальяла. В результате дорожно-транспортного происшествия передняя часть автомобиля сильно деформировалась, а опора освещения накренилась.

Водитель и инструктор по вождению имели право управлять автомобилем и на момент аварии были трезвыми. В дополнительном медицинском осмотре они не нуждались.

Полицейский патруль зафиксировал происшествие на месте происшествия, а инструктор по вождению сообщил о происшествии в Транпортный департамент.

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