Около 14:25 произошло дорожно-транспортное происшествие, где Isuzu D-Max, направлявшийся из Раквере по дороге Хальяла, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
ФОТО ⟩ Урок по вождению закончился разбитым автомобилем и снесенным столбом
Урок по вождению закончился разбитым автомобилем и снесенным столбом
Молодой человек, который проходил практику вождения за рулем Isuzu, не справился с управлением на выезде из Раквере и врезался в фонарный столб через сто метров после заправки Circle K на дороге Хальяла. В результате дорожно-транспортного происшествия передняя часть автомобиля сильно деформировалась, а опора освещения накренилась.
Водитель и инструктор по вождению имели право управлять автомобилем и на момент аварии были трезвыми. В дополнительном медицинском осмотре они не нуждались.
Полицейский патруль зафиксировал происшествие на месте происшествия, а инструктор по вождению сообщил о происшествии в Транпортный департамент.
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