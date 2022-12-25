ФОТО ⟩ Урок по вождению закончился разбитым автомобилем и снесенным столбом

Молодой человек, который проходил практику вождения за рулем Isuzu, не справился с управлением на выезде из Раквере и врезался в фонарный столб через сто метров после заправки Circle K на дороге Хальяла. В результате дорожно-транспортного происшествия передняя часть автомобиля сильно деформировалась, а опора освещения накренилась.