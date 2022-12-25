Три международные благотворительные организации приостановили свою деятельность в Афганистане из-за введенного «Талибаном» запрета для женщин на работу в них.
Неправительственные организации приостановили работу в Афганистане из-за запрета для женщин
Три неправительственные благотворительные организации (НПО) в Афганистане приостановили работу после объявления «Талибаном» о запрете на работу для женщин. Об этом говорится в заявлении НПО, опубликованном в воскресенье, 25 декабря.
О приостановке деятельности объявили Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, CARE International и Норвежское агентство по делам беженцев (NRC). «Без нашего женского персонала мы не можем эффективно помогать отчаянно нуждающимся детям, женщинам и мужчинам в Афганистане», – говорится в совместном заявлении организаций.
В НПО подчеркнули, что помимо непосредственного влияния на оказание помощи, запрет «Талибана» скажется на тысячах рабочих мест в разгар экономического кризиса в стране. «Пока мы не получим ясности в отношении этого объявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать нашу спасательную помощь в Афганистане», – заявили в НПО.
«Талибан» вводит все больше запретов для женщин
О введенном «Талибаном» запрете для местных и иностранных неправительственных организаций допускать на работу женщин стало известно накануне. Запрет объясняется «многочисленными жалобами» на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.
У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).
Ранее стало известно, что «Талибан» запретил женщинам учиться в университетах. Такое решение движение объяснило «сохранением национальных интересов», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.
Девочки старше шестого класса перестали посещать школы еще в марте. Талибы также утверждали, что дети вернутся в школы, когда там будет создана «соответствующая исламу среда». В стране действует множество запретов для женщин: им нельзя работать на большинстве рабочих мест, запрещено посещать парки и спортзалы, кроме того они обязаны носить в общественных местах полностью закрытую одежду.
ЕС, США и ООН осудили введенный «Талибаном» запрет
В Евросоюзе, ООН и США осудили решение «Талибана». Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали назвала его «еще одним жестким ограничением способности женщин в Афганистане осуществлять свои права и основные свободы» и «явным нарушением гуманитарных принципов».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение талибов может иметь «разрушительные последствия для афганского народа». «Глубоко обеспокоен тем, что запрет »Талибана« в отношении женщин, доставляющих гуманитарную помощь в Афганистан, нарушит предоставление жизненно важной, спасительной помощи миллионам людей. Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру», – написал Блинкен в Twitter. В ООН предупредили, что запрет подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране.