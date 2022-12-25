Неправительственные организации приостановили работу в Афганистане из-за запрета для женщин

Три неправительственные благотворительные организации (НПО) в Афганистане приостановили работу после объявления «Талибаном» о запрете на работу для женщин. Об этом говорится в заявлении НПО, опубликованном в воскресенье, 25 декабря.

О приостановке деятельности объявили Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, CARE International и Норвежское агентство по делам беженцев (NRC). «Без нашего женского персонала мы не можем эффективно помогать отчаянно нуждающимся детям, женщинам и мужчинам в Афганистане», – говорится в совместном заявлении организаций.

В НПО подчеркнули, что помимо непосредственного влияния на оказание помощи, запрет «Талибана» скажется на тысячах рабочих мест в разгар экономического кризиса в стране. «Пока мы не получим ясности в отношении этого объявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать нашу спасательную помощь в Афганистане», – заявили в НПО.

«Талибан» вводит все больше запретов для женщин

О введенном «Талибаном» запрете для местных и иностранных неправительственных организаций допускать на работу женщин стало известно накануне. Запрет объясняется «многочисленными жалобами» на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.