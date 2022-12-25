ФОТО ⟩ В Kakumäe Selver задержан человек с похожим на оружие предметом

«Задержанный нами человек был пьян и не мог ничем разумным оправдать свой поступок, посчитав это шуткой. Однако такое поведение крайне опасно. Это пугает других людей, но также создает и реальную опасность, потому что ни другие люди, ни полиция не знают, когда реагируют, что оружие ненастоящее, и при необходимости используют специальные средства для отражения опасности», – сказал Тамм.