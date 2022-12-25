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ФОТО ⟩ В Kakumäe Selver задержан человек с похожим на оружие предметом

Свен Рандлайд
, журналист
В Kakumäe Selver задержан человек с похожим на оружие предметом
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Похожий на оружие предмет, изъятый ​​у задержанного.
Похожий на оружие предмет, изъятый ​​у задержанного. Фото: Põhja prefektuur

Сегодня днем ​​в Какумяэ в Таллинне полиция задержала пьяного мужчину, который на улице достал из кармана предмет, похожий на оружие, и отправился с ним в местный торговый центр.

По сообщению Пыхбяской префектуры, сегодня днем ​​полиция получила тревожное сообщение из Какумяэ. Там был замечен мужчина, который, переходя дорогу, достал из кармана предмет, напоминающий оружие, взвел курок, а затем направился прямо в Kakumäe Selver.

Поскольку такие вызовы всегда имеют наивысший приоритет для полиции, на них реагируют как можно быстрее и с большой силой.

«Полиция задержала мужчину через несколько минут, когда он выходил из того же магазина. Ему приказали встать на колени и сложить руки за голову. К счастью, мужчина не оказал сопротивления полиции, на него надели наручники и сейчас он находится в центре заключения», – сообщила в социальных сетях Пыхьяская префектура.

Похожий на оружие предмет, изъятый ​​у задержанного.

Põhja prefektuur

Руководитель группы Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм пояснил, что при задержании полицейские обнаружили на поясе 41-летнего мужчины макет пистолета, который издалека выглядит совершенно правдоподобно.

«Задержанный нами человек был пьян и не мог ничем разумным оправдать свой поступок, посчитав это шуткой. Однако такое поведение крайне опасно. Это пугает других людей, но также создает и реальную опасность, потому что ни другие люди, ни полиция не знают, когда реагируют, что оружие ненастоящее, и при необходимости используют специальные средства для отражения опасности», – сказал Тамм.

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