Сегодня днем в Какумяэ в Таллинне полиция задержала пьяного мужчину, который на улице достал из кармана предмет, похожий на оружие, и отправился с ним в местный торговый центр.
ФОТО ⟩ В Kakumäe Selver задержан человек с похожим на оружие предметом
По сообщению Пыхбяской префектуры, сегодня днем полиция получила тревожное сообщение из Какумяэ. Там был замечен мужчина, который, переходя дорогу, достал из кармана предмет, напоминающий оружие, взвел курок, а затем направился прямо в Kakumäe Selver.
Поскольку такие вызовы всегда имеют наивысший приоритет для полиции, на них реагируют как можно быстрее и с большой силой.
«Полиция задержала мужчину через несколько минут, когда он выходил из того же магазина. Ему приказали встать на колени и сложить руки за голову. К счастью, мужчина не оказал сопротивления полиции, на него надели наручники и сейчас он находится в центре заключения», – сообщила в социальных сетях Пыхьяская префектура.
Похожий на оружие предмет, изъятый у задержанного.
Põhja prefektuur
Руководитель группы Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм пояснил, что при задержании полицейские обнаружили на поясе 41-летнего мужчины макет пистолета, который издалека выглядит совершенно правдоподобно.
«Задержанный нами человек был пьян и не мог ничем разумным оправдать свой поступок, посчитав это шуткой. Однако такое поведение крайне опасно. Это пугает других людей, но также создает и реальную опасность, потому что ни другие люди, ни полиция не знают, когда реагируют, что оружие ненастоящее, и при необходимости используют специальные средства для отражения опасности», – сказал Тамм.