«Прекратить бессмысленную войну». Папа римский в Рождество призвал к миру в Украине

В проповеди на рождественской мессе понтифик отдельно упомянул раздираемые конфликтами страны Африки, Сирию, Мьянму, Гаити, Иран. Он оплакал палестино-израильский конфликт на Святой Земле, а про Украину сказал:

«Наши украинские братья и сестры встречают это Рождество во тьме и холоде, вдали от дома из-за разрухи в результате 10 месяцев войны».

«Вдохнови нас Господь на конкретные акты помощи всем терпящим эти страдания и просвети умы тех, в чьей власти заставить умолкнуть грохот орудий и немедленно положить конец этой бессмысленной войне», - обратился папа к городу и миру с балкона собора Святого Петра в Ватикане.

На предыдущей мессе, в ночь перед Рождеством понтифик тоже говорил о войне. Он осудил жадных до денег и славы и оплакал мир, в котором человеческое достоинство и свободы попраны войной и несправедливостью.

«Как животные в стойлах, мужчины и женщины мира сего, алчные до богатства и власти, пожирают даже собственных соседей, своих братьев и сестер», - сказал папа.

Понтифик постоянно призывает мировых лидеров положить конец кровопролитию и просит паству молиться о мире в Украине. Однако некоторые критикуют его за то, что он ни разу прямо не осудил Россию за вторжение, убийство десятков тысяч человек и разрушение мирной соседней страны.