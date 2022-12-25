Латвия отказала в убежище бывшему полковнику ФСБ России

Принятое в конце ноября в административном районном суде Риги решение свидетельствует о том, что некому гражданину России в декабре 2015 года по решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в связи с приобретением недвижимости предоставлено право на пребывание в Латвии до декабря 2020 года.

В свою очередь, решениями конца 2020 года и марта 2021 года управление продлило срок рассмотрения по делу о предоставлении права на пребывание в Латвии, так как от компетентных государственных учреждений не была получена информация, которая является существенной при решении вопроса о выдаче разрешения на пребывание или об отказе в его выдаче.

В мае 2021 года закончился срок годности российского паспорта мужчины. В июне того же года мужчина получил письменный ответ от посольства России в Латвии, в котором было указано, что заявителю отказано в выдаче паспорта без объяснения причин.

В июне 2021 года мужчина обратился в Государственную пограничную охрану с заявлением о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.