Крупнейший банк Грузии Bank of Georgia (BoG) 23 декабря начал без объяснения закрывать счета гражданам России, пишет «Медуза».
Один из крупнейших банков Грузии начал блокировать карточки российских эмигрантов
Также известно о случаях, когда заблокированы были счета белорусов, украинцев и грузин. В общей сложности к моменту публикации текста не менее 160 человек сообщили, что столкнулись с блокировкой. В банке отказываются называть точные причины и подчеркивают, что граждане РФ все еще могут открыть счет «в установленном порядке».
Что известно о причинах блокировок – и о том, кого они коснулись
Днем 23 декабря десятки граждан России получили сообщения от BoG о блокировке счета из-за «внутренней политики банка». Клиентов, попадающих под бан счетов, предупредили, что у них есть пять рабочих дней, чтобы вывести деньги. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского эмигранта и блогера Николая Левшица. Он также сообщил, что случаев блокировки счетов уже больше 150, но среди них не наблюдается «никаких общих причин».
Менеджер отделения банка Solo, где клиентам BoG оказывают премиальные услуги, пояснил, что блокировка затронула клиентов, которые переводили себе на счет или выводили со счета криптовалюту. Причем под блокировку рискуют попасть все, независимо от гражданства.
Но, согласно опросу, созданному в Telegram-чате «Меня забанил BOG» (в нем приняли участие 160 человек), многие из тех, кто получил уведомление о закрытии счета, никогда не проводили криптовалютных операций. Также из результатов опроса следует, что в основном закрывают счета с небольшим оборотом. Каких-то других общих признаков выявить не удалось. Блокировке подверглись как те карты, которыми пользовались только на территории Грузии, так и те, с помощью которых расплачивались за границей. Среди заблокированных есть также бизнес-счета. Счета, попавшие под блокировку, были открыты от трех месяцев до четырех лет назад.
Среди участников опроса есть также белорусы, украинцы и грузины, у которых тоже блокировали счета. Таких оказалось значительно меньше, однако трудно судить, связано ли это с тем, что группа ориентирована прежде всего на русскоязычных эмигрантов, или с тем, что счета граждан других стран действительно блокируют заметно реже. Так или иначе, в грузинской прессе о блокировках среди местных жителей не сообщается.
Важно отметить также, что в Грузии чрезвычайно либеральное законодательство, касающееся криптовалюты, и деятельность, связанная с ней, не запрещена.
Что рассказывают люди, получившие предупреждения о блокировке
Михаил (имя героя изменено по его просьбе) в беседе с «Медузой» рассказал, что получил уведомление от банка о блокировке днем в пятницу. Счет он открыл в октябре этого года, но не использовал его в качестве основного. Криптовалютных операций Михаил также не совершал.
За ноябрь – декабрь оборот был около 300 евро. Все траты были в Европе. Зачисления были наличкой и перевод «Юнистрим». Я пока не разбирался с банком, думаю пойти в понедельник или вторник. Буду еще смотреть по ситуации… Но, судя по всему, объяснений никаких не будет…
Иван также получил сообщение от Bank of Georgia о блокировке счета, который открыл в апреле 2022 года. В Грузии у Ивана ИП. «Медузе» молодой человек рассказал, что счетом пользовался активно, принимал платежи от клиентов, но «ни фиктивности, ни каких-то серых схем не было».
Я периодически выводил деньги через платежный сервис Advcash, оттуда уже в криптовалюту. На вопрос, в чем причина блокировки, в банке мне ответили: «Соответствующее подразделение банка принимает решение о закрытии счета в соответствии с внутренней политикой. Данная информация не является публичной».
Максим открыл счет в BoG в сентябре этого года. Помимо паспорта РФ у молодого человека есть также временный вид на жительство в Эстонии. В переписке с корреспондентом «Медузы» Максим рассказал, что никогда не пользовался криптовалютой. Единственные операции, которые он совершал по карте, – это вывод евро из России.
Дальше не переводил, тратил с карты, в основном в EU, иногда в лари. Суммы небольшие (макс. €5k/mo, обычно сильно меньше). Более-менее активно начал пользоваться только в этом месяце.
Никита в своем сообщении «Медузе» также рассказал, что получил сообщение от банка о закрытии счета, хотя не совершал никаких криптообменных операций. Карту Bank of Georgia молодой человек получил 3 ноября.
Карту я использовал как бабушка: платил в магазине, вернул долг в лари посредством перевода на карту резиденту того же банка, оплатил жилье в долларах, но, опять же, в пределах БОГ. Никакого отношения к крипте не имею от слова СОВСЕМ. Считаю решение незаконным и необоснованным, еще думаю составить исковое заявление в местный суд.
Не первый случай блокировок
Менеджер BoG (пожелавший не называть своего имени) в беседе с «Медузой» подтвердил информацию о закрытии нескольких десятков счетов и заявил при этом, что блокировка коснулась клиентов банка «вне зависимости от их гражданства». Он также отметил, что, согласно политике банка, не имеет права разглашать информацию о причине закрытия счетов. И упомянул, что банк не обязан сообщать об этих причинах и самим клиентам.
В банке при этом уверяют, что граждане РФ по-прежнему имеют возможность открывать счета «в установленном порядке», предоставив отчет о доходах и пройдя мониторинг в департаменте безопасности банка.
Это уже не первый случай, когда в Bank of Georgia блокируют счета россиян. В середине октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций, один из пунктов которого запрещает использование гражданами России и резидентами РФ криптоактивов. Этот запрет распространяется только на европейскую юрисдикцию, но грузинские банки все равно начали закрывать счета россиян за операции с криптовалютой. Сообщения об этом, в частности, появлялись в Telegram-чате «Банки Грузии для граждан РФ».
Есть ли у россиян в Грузии альтернативы?
В 2022 году Грузия стала одним из основных направлений для эмиграции из России. В ноябре президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что уже после объявления мобилизации в Грузию въехало больше 700 тысяч россиян, из них около 100 тысяч остается в стране. В свою очередь, согласно статистике Национального банка Грузии, уже к сентябрю (то есть еще до мобилизации) в грузинских банках открыли счета 39 тысяч граждан России.
Россиянам открывают счета три главных банка страны – помимо BoG, это TBC и Credo Bank. Сообщений о том, что там у клиентов возникают проблемы со счетами, пока не поступало. При этом Bank of Georgia вскоре после начала полномасштабной войны ввел дополнительные требования для россиян. Перед открытием счета потенциальные клиенты и клиентки обязаны были заполнить специальную анкету, в которой подтверждали, что осуждают агрессию России в Грузии и в Украине, признают Абхазию и Самачабло (Южную Осетию) неотъемлемыми частями Грузии. Позже, однако, в банке отказались от этой практики.
В то же время стоит отметить, что Bank of Georgia наиболее лояльно из всех грузинских банков относится к системам денежных переводов из РФ, в том числе к популярной «Золотой короне». А также не обязывает получателей конвертировать долларовые переводы в лари.
Национальные валюты Грузии, а также Армении и Таджикистана вошли в число лидеров роста из-за притока россиян в эти страны, сообщало агентство Bloomberg. С начала года грузинский лари укрепился на 16 процентов по отношению к американскому доллару. Согласно исследованию организации Transparency International – Georgia о влиянии войны в Украине на Грузию и об экономической зависимости страны от России, за девять месяцев 2022 года из России в Грузию был отправлен 1 миллиард 135 миллионов долларов, что «даже превышает общий годовой показатель предыдущих лет». В результате теперь на Россию приходится 40 процентов денежных переводов в Грузию.