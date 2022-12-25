Один из крупнейших банков Грузии начал блокировать карточки российских эмигрантов

Также известно о случаях, когда заблокированы были счета белорусов, украинцев и грузин. В общей сложности к моменту публикации текста не менее 160 человек сообщили, что столкнулись с блокировкой. В банке отказываются называть точные причины и подчеркивают, что граждане РФ все еще могут открыть счет «в установленном порядке».

Что известно о причинах блокировок – и о том, кого они коснулись

Днем 23 декабря десятки граждан России получили сообщения от BoG о блокировке счета из-за «внутренней политики банка». Клиентов, попадающих под бан счетов, предупредили, что у них есть пять рабочих дней, чтобы вывести деньги. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского эмигранта и блогера Николая Левшица. Он также сообщил, что случаев блокировки счетов уже больше 150, но среди них не наблюдается «никаких общих причин».

Менеджер отделения банка Solo, где клиентам BoG оказывают премиальные услуги, пояснил, что блокировка затронула клиентов, которые переводили себе на счет или выводили со счета криптовалюту. Причем под блокировку рискуют попасть все, независимо от гражданства.