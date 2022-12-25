Турция попросила Россию открыть небо Сирии для операции против курдов

«Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция-Россия-Сирия», - заявил Акар, пообещав предоставить подробности, когда «переговоры достигнут определенной стадии».

Турция начала военную операцию после теракта в Стамбуле

Турция начала воздушную операцию «Коготь-меч» против курдских сил в Сирии и Ираке 20 ноября. Власти страны считают их причастными к теракту в Стамбуле, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек. РПК отвергает свою причастность к взрыву.

В ноябре Минобороны Турции сообщило, что были нанесены удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, так как эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. Тогда же президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность проведения наземной операции. В декабре в российском МИД назвали ее «преждевременной», так как она может привести к эскалации.