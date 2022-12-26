Большое интервью ⟩ Руководитель Eesti Energia: сланец в год дает казне вдвое больше, чем весь бюджет «Справедливого перехода»

Почему цена универсальной услуги будет расти? Действительно ли Eesti Energia «жирует» на народные деньги? Стоит ли инвестировать в проект атомной электростанции в Эстонии? Что, кроме войны, может сорвать все энергетические планы правительств Эстонии на десятилетия вперед?