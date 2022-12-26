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Большое интервью ⟩ Руководитель Eesti Energia: сланец в год дает казне вдвое больше, чем весь бюджет «Справедливого перехода»

Анастасия Тидо
, журналист
Руководитель Eesti Energia: сланец в год дает казне вдвое больше, чем весь бюджет «Справедливого перехода»
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Фото: Sander Ilvest

Почему цена универсальной услуги будет расти? Действительно ли Eesti Energia «жирует» на народные деньги? Стоит ли инвестировать в проект атомной электростанции в Эстонии? Что, кроме войны, может сорвать все энергетические планы правительств Эстонии на десятилетия вперед? 

Об этом и о многом другом Rus. Postimees поговорил с Хандо Суттером, который в марте покинет свой пост руководителя Eesti Energia.

– Наше правительство давно планировало прекратить производить электричество из сланца, но чем его заменить? У нас пока нет столько производственных мощностей, работающих на возобновляемых источниках.

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