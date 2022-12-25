В России хотели показать «украинских нацистов», но попались на фотошопе

На стенде, как сообщил воронежский проект «Ворнадзор», среди прочего использовали фотографию протестующих с плакатом «Смерть русне! Больше убийств». Участники проекта установили, что на стенде использовали отфотошопленную фотографию, которую сделали в феврале 2009 года в Москве на мирной акции протеста в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На оригинальном плакате 2009 года написано «Ваше молчание - оправдание убийств».

Воронежский активист Александр Желтухин обратился в прокуратуру с заявлением, в котором попросил проверить фотографию, представленную на стенде в Воронеже, на предмет возбуждения межнациональной розни, пишет «7×7».