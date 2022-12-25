В то время как дикие животные в основном встречаются в лесу, иногда некоторые из них приходят в гости прямо во двор. Так жительница волости Виймси увидела в своем саду лося, однако нежданный гость заставил ее поволноваться.
ВИДЕО ⟩ Забравшийся во двор частного дома лось заставил поволноваться жительницу Виймси
Жительница деревни Рохунеэме волости Виймси поделилась с редакцией Elu24 видеоклипом о том, как она увидела лося, гуляющего по ее двору. Лось пришел в гости в пятницу утром, накануне Рождества. «Здесь их довольно много, и я их тоже видела, но не прямо у себя во дворе», – призналась жительница Виймси.
Женщина также сделала пост о неожиданном госте в группе в Facebook, где выразила беспокойство за животное.
«Это так грустно, что строительством и обустройством мы отнимаем у животных дом», – пожаловался один, а другой добавил, что лосей там видят уже несколько десятилетий, и указал, что это, вероятно, привычка.
«Бедный, должно быть, ориентируется по картам десятилетней давности. Этих лесов там уже и в помине нет, – грустно уточнил кто-то.
Судя по комментариям, лось попал на задний двор, перепрыгнув через забор. «Перед этим низким забором он перепрыгнул значительно более высокий забор с очень острыми концами. Я затаила дыхание, чтобы он не поранился», – рассказала автор поста.