ВИДЕО ⟩ Забравшийся во двор частного дома лось заставил поволноваться жительницу Виймси

Жительница деревни Рохунеэме волости Виймси поделилась с редакцией Elu24 видеоклипом о том, как она увидела лося, гуляющего по ее двору. Лось пришел в гости в пятницу утром, накануне Рождества. «Здесь их довольно много, и я их тоже видела, но не прямо у себя во дворе», – призналась жительница Виймси.

Женщина также сделала пост о неожиданном госте в группе в Facebook, где выразила беспокойство за животное.

«Это так грустно, что строительством и обустройством мы отнимаем у животных дом», – пожаловался один, а другой добавил, что лосей там видят уже несколько десятилетий, и указал, что это, вероятно, привычка.

«Бедный, должно быть, ориентируется по картам десятилетней давности. Этих лесов там уже и в помине нет, – грустно уточнил кто-то.