Ассортимент блюд новогоднего стола все чаще определяет не столько вкусовые предпочтения и традиции домохозяйств, сколько финансовые возможности и скидки на те или иные продукты в торговых сетях. Как будет выглядеть праздничный стол в новогоднюю ночь? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Эстонии.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Новогодний стол: бюджетно и без экзотики
ТАТЬЯНА РЕЗНИК, работник ресторана (Таллинн)
Как звезды соединятся, такого животного мясо и запечем
Раньше из-за дефицита старались выделиться друг перед другом. Сейчас все по-другому. Из года в год традиция готовить огромные новогодние столы уходит в прошлое. Я и по себе это замечаю и по работе вижу, и по знакомым. Мы в семье давно пересмотрели свое отношение к еде, и учитываем здоровый образ жизни и цены на продукты. Нет желания как-то выделятся, наши знакомые стали активную прогулку в новогоднюю ночь уважать больше, чем сладкое и выпивку. В этот раз я пока не решила, что будет на столе. У нас двое детей и внуки, так что есть для кого подумать. Шуба селедочная или оливье под вопросом, потому что кому нравится одно, кому другое, один ребенок любит крабовый салат, другой картофельный, а иногда им хочется что-то новенькое. Муж любит мясо: кролик, утка, индюшка, баранина, поросенок. Но каждый год с главным блюдом по-разному. По гороскопу рекомендации учитываем, на год быка одно, тигра другое, вот на год кролика будет что-то третье. Как там звезды соединятся, мясо такого животного и запечем.
АНТС ЛЕХТСААР, мастер (Йыхви)
Колбаски кровяные с клюквенным соусом и капустой
У нас стол традиционный. Многие нации пытаются столом удивлять, даже соревнуются, но не эстонцы. Наш стол простой, вкусный и недорогой. Смотрите сами. Свинина жаренная большим куском - это обязательно, можно на гриле, можно на сковороде, можно печеную, но свинину. Всегда будут разного сорта колбаски кровяные с клюквенным соусом, и капустой. Капусту мы тушим квашеную с чесноком и луком. Будет обязательно картофель вареный, крупный с зеленью и маслом коровьем, чтобы пропитался горячий. Как всегда, овощи какие-то, и выпивка крепкая, чтоб согреваться.
ФАИНА И ВАЛЕРИЙ БАРЫШНИКОВЫ, пенсионеры (Таллинн)
Домашний мягкий яблочный пирог
Мы делаем стол традиционный новогодний. Будет оливье, но не простой, а вместо колбаски говядинка постная. Рыбные блюда, а это соленая рыба разная: селедка, килька, скумбрия и красная. Запеченная большая рыбина будет с гарниром. На десерт домашний мягкий яблочный пирог. Мы сладкоежки, и главное на столе - сладкое. И гости к нам приходят на пирог наш фирменный. Подруги заходят обязательно на чай, а вот дети и внуки разбросаны по всему Свету, так что по телефону будем поздравлять друг друга.
СЕРГЕЙ СЛЕПОВ, технолог (Нарва)
Ночью жирное и горячее не естся
Стандартный легкий стол. Много оливье, салат из крабовых палочек, шампанское женщинам, нам мужчинам водочка охлажденная, соки. Жена моя замечательно готовит рулеты из лаваша с красной рыбой, крабовыми полочками. Я делаю мясную и рыбную нарезку, сыр, сало, копчености. Основа у нас закуски, потому что ночью жирное и горячее не естся. Дети у нас тоже привыкли к нашему вкусу, и никакой экзотики мы не планируем никогда в Новый Год. А зачем платить за то, что никто есть не будет. Мы едим общей семьей. Чего много будет, это фруктов, мандарин и апельсин, и конечно ананас.
АЛИНА КУЗЬМИНА, косметолог (Таллинн)
Канапе с икрой, рыбкой, паштетами и хамоном
На Новый год у нас будет фуршетный стол. Мы еще не определились по поводу напитков. Намечается либо сухое вино, либо шампанское, фрукты самые разные, соки, что-то изысканно сладкое. Из еды мы решили отойти от традиций, планируем канапе с икрой, рыбкой, паштетами, хамоном. Конечно, мясные и рыбные ассорти, большая сырная тарелка с горчично-медовым соусом. Нет желания ни объедаться, ни готовить, ни убирать. Праздник тихий, скромный и изящный. А вот на 1 и 2 января буду запекать ребрышки, пару салатиков сделаю.
ЕЛЕНА КУЛЬДСЕПП, преподаватель (Кохтла-Ярве)
Вареники с потрошками, пампушки, неповторимое сало
Салаты, салаты и салаты. Утка запеченная в духовке, всякие нарезки и все легкое и нежирное. Мы любим все соленое и острое, поэтому много пикантных закусок. Детям всегда торт и фрукты. Но стол не главное у нас, потому что мы спонтанно собираемся в гости, или к нам приходят гости со своим столом и готовкой. У нас близкие друзья - украинцы, и они такой стол накрывают, что у них стол - это произведение искусства. Там такие блюда, что язык проглотишь. Вареники с потрошками, пампушки, неповторимое сало, украинские колбаски. У них получается недорого, но приготовлено вкусно, разнообразно, с фантазией и национальной ноткой. Для эстонцев это очень необычно и приятно.
ИДЕЛЬ МАМИНА, домохозяйка (Таллинн)
Муж считает, что на столе должно быть 12 блюд
Обычный салат оливье, овощные салаты, бутерброды с икрой. У нас трое детей. Они большие консерваторы, и с ними новые вкусы открывать бесполезно. Им очень нравится сладкое и в этом году заказали шоколадно-трюфельный торт под елку. А на горячее мясо и печеная картошка. Картошка у нас беспроигрышный детский гарнир в любом виде, а вот мясо готовит муж. Он любит готовить что-то такое грандиозное, прошлый раз это была говядина по-веллингтонски. Когда он на кухне - это настоящее волшебство в его руках. И у нас существует традиция, ну, это от мужа - 12 блюд на столе должно быть, но это не значит, что стол завален. Не как в детстве моем было, когда столы ломились от еды и все наедались и встать не могли со стула. Мы готовим с каждым годом все меньше, и стремимся к простоте.
КАТРИН ТАММ, домохозяйка (Таллинн)
В Новый Год мы не объедаемся
Я сама на Новый Год ничего давно не готовлю. Мы чаще с мужем ходим в гости на эти праздники. Традиционный стол для меня, как у всех эстонцев: кровяные колбаски, квашенная тушеная капуста, холодец свиной, салаты простые, но это большая редкость. Муж у меня не эстонец, а потому, эстонскую кухню не признает, и обычно мы стол готовим по-европейски. Сладкое очень любит, но я не пеку сама, у меня духовки нет, так что покупаю сладкие десерты в магазине. В Новый Год мы не объедаемся.
Комментарий автора
Стремительный рост цен на продукты питания вынуждает людей уделять больше внимания скидочным акциям, а потому на столе все чаще оказываются продукты, купленные по сниженным ценам в рамках рекламных кампаний или с истекающими сроками годности. По данным Эстонского института конъюнктуры за уходящий 2022 год в торговых сетях значительно выросли цены на молоко, яйца, крупы, растительное масло и сахар. Согласно исследованиям, средняя цена сливочного масла жирностью более 80% год назад составляла 9,52 евро за килограмм, а сейчас - более 13 евро, килограмм говядины стоил в среднем 11,36 евро, сейчас - 15,91 евро, а цена свиного карбоната выросла с 6,96 евро до 8,33 евро. Такой же резкий ценовой рост наблюдается и среди молочных продуктов. Так, стоимость литра молока год назад составляла 54 цента, сейчас - 85 центов, кефира 67 центов за литр в прошлом году, сейчас - 89 центов, а цена творога выросла - с 4,38 до 5,42 евро за килограмм. Поднялись в цене картофель, капуста, морковь. Килограмм томатов за год подорожал с 2,02 евро до 3,04 евро, а репчатый лук с 52 центов до 75 центов за килограмм. Даже изделия из муки прибавили в цене. Если год назад килограмм хлеба стоил в среднем 2,01 евро, то сейчас - 2,6 евро, а стоимость сдобы поднялась с 1,81 до 2,51 евро. По мнению главы Эстонского института конъектуры Марье Йозинг, такое явление, когда дорожают без исключения все продукты питания во всех торговых сетях и на рынках, фиксируется впервые. Институт конъюнктуры занимается анализом цен на продукты питания с 1992 года, но такой картины, как сейчас, когда за неделю товар может подорожать на 50%, исследователи не видели никогда.
Марье Йозинг сообщает, что 30 лет назад стоимость минимального набора продуктов на неделю составляла 10 евро, сейчас - 100 евро. Сегодня мы становимся свидетелями феноменального явления, когда цены растут не по дням, а по часам, и даже в новогодние и рождественские праздники люди стараются экономить. Действительно, в ходе уличного опроса большинство респондентов отметили высокие цены на продукты и неактуальность традиции новогоднего «пира горой». О том, на какие продукты хватает денег, и каким блюдами будет украшен новогодний стол рассказали жители Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинна. В опросе приняли участие более 30 респондентов.
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