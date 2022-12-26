ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Новогодний стол: бюджетно и без экзотики

Комментарий автора

Стремительный рост цен на продукты питания вынуждает людей уделять больше внимания скидочным акциям, а потому на столе все чаще оказываются продукты, купленные по сниженным ценам в рамках рекламных кампаний или с истекающими сроками годности. По данным Эстонского института конъюнктуры за уходящий 2022 год в торговых сетях значительно выросли цены на молоко, яйца, крупы, растительное масло и сахар. Согласно исследованиям, средняя цена сливочного масла жирностью более 80% год назад составляла 9,52 евро за килограмм, а сейчас - более 13 евро, килограмм говядины стоил в среднем 11,36 евро, сейчас - 15,91 евро, а цена свиного карбоната выросла с 6,96 евро до 8,33 евро. Такой же резкий ценовой рост наблюдается и среди молочных продуктов. Так, стоимость литра молока год назад составляла 54 цента, сейчас - 85 центов, кефира 67 центов за литр в прошлом году, сейчас - 89 центов, а цена творога выросла - с 4,38 до 5,42 евро за килограмм. Поднялись в цене картофель, капуста, морковь. Килограмм томатов за год подорожал с 2,02 евро до 3,04 евро, а репчатый лук с 52 центов до 75 центов за килограмм. Даже изделия из муки прибавили в цене. Если год назад килограмм хлеба стоил в среднем 2,01 евро, то сейчас - 2,6 евро, а стоимость сдобы поднялась с 1,81 до 2,51 евро. По мнению главы Эстонского института конъектуры Марье Йозинг, такое явление, когда дорожают без исключения все продукты питания во всех торговых сетях и на рынках, фиксируется впервые. Институт конъюнктуры занимается анализом цен на продукты питания с 1992 года, но такой картины, как сейчас, когда за неделю товар может подорожать на 50%, исследователи не видели никогда.

Марье Йозинг сообщает, что 30 лет назад стоимость минимального набора продуктов на неделю составляла 10 евро, сейчас - 100 евро. Сегодня мы становимся свидетелями феноменального явления, когда цены растут не по дням, а по часам, и даже в новогодние и рождественские праздники люди стараются экономить. Действительно, в ходе уличного опроса большинство респондентов отметили высокие цены на продукты и неактуальность традиции новогоднего «пира горой». О том, на какие продукты хватает денег, и каким блюдами будет украшен новогодний стол рассказали жители Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинна. В опросе приняли участие более 30 респондентов.