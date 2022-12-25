Навальный теряет по 3,5 килограмма за каждые 10 суток в ШИЗО

Политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, за каждые 10 суток в штрафном изоляторе (ШИЗО) теряет в среднем по 3,5 килограмма веса. Об этом сообщается в соцсетях политика в воскресенье, 25 декабря.

Навальный рассказал, что вышел из ШИЗО после 12 суток, куда был отправлен в девятый раз за время своего заключения. «Регулярное и радостное событие в моей жизни - выход из штрафного изолятора – теперь имеет вид совсем прозаический. Меня просто выводят из самой последней камеры длинного коридора и заводят в самую первую, но по дороге мы заходим в комнату обыска, где я переодеваюсь», – описал он перевод из ШИЗО в помещение камерного типа (ПКТ).

В отличие от ШИЗО в ПКТ вместе с баландой Навальному доступны продукты, купленные в тюремном ларьке. «Поэтому в конце коридора я пью кипяток, а в начале - кофе, что улучшает мое настроение на 300 процентов», – написал политик.

Навальный: Может, меня хотят съесть?

По словам Навального, после каждой отсидки в ШИЗО его взвешивают. Благодаря этому он знает, что в среднем за каждые 10 суток в ШИЗО он теряет 3,5 килограмма веса, который потом постепенно восстанавливается, если его сразу снова не отправляют в штрафной изолятор. Политик сравнил ситуацию с методом откорма поросят – «месяц кормишь, месяц маринуешь».