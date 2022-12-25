Строительство новой трамвайной линии сильно осложнит движение в центре Таллинна

Поскольку к весне улица Пронкси не будет полностью открыта для движения, специалисты прорабатывают варианты изменения светофорных циклов на других дорогах, чтобы перераспределить транспортный поток.

Привычное движение трамваев в Таллинне может прерваться на несколько месяцев, поскольку ремонтироваться будет отрезок, где все пути пересекаются. Основные строительные работы и связанные с ними ограничения продлятся до июня 2024 года.