Следующей весной на улице Лайкмаа начнется строительство новой трамвайной линии в порт Ванасадам, где помимо прокладывания путей, будут заменены и все подземные коммуникации, пишет ERR.
Строительство новой трамвайной линии сильно осложнит движение в центре Таллинна
Строительство новой трамвайной линии сильно осложнит движение в центре Таллинна
Строительные работы закроют для движения перекрестки возле столичного универмага, торгового центра Viru Keskus и ограничат движение на улице Ахтри.
Поскольку к весне улица Пронкси не будет полностью открыта для движения, специалисты прорабатывают варианты изменения светофорных циклов на других дорогах, чтобы перераспределить транспортный поток.
Привычное движение трамваев в Таллинне может прерваться на несколько месяцев, поскольку ремонтироваться будет отрезок, где все пути пересекаются. Основные строительные работы и связанные с ними ограничения продлятся до июня 2024 года.