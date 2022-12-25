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Строительство новой трамвайной линии сильно осложнит движение в центре Таллинна

rus.postimees.ee
Строительство новой трамвайной линии сильно осложнит движение в центре Таллинна
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Фото: Sander Ilvest

Следующей весной на улице Лайкмаа начнется строительство новой трамвайной линии в порт Ванасадам, где помимо прокладывания путей, будут заменены и все подземные коммуникации, пишет ERR.

Строительные работы закроют для движения перекрестки возле столичного универмага, торгового центра Viru Keskus и ограничат движение на улице Ахтри. 

Поскольку к весне улица Пронкси не будет полностью открыта для движения, специалисты прорабатывают варианты изменения светофорных циклов на других дорогах, чтобы перераспределить транспортный поток.

Привычное движение трамваев в Таллинне может прерваться на несколько месяцев, поскольку ремонтироваться будет отрезок, где все пути пересекаются. Основные строительные работы и связанные с ними ограничения продлятся до июня 2024 года.

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