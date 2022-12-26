Через Интерпол Эстония ищет всего одного преступника. Он скрывается от правоохранительных органов 17 лет.
17 ЛЕТ В БЕГАХ ⟩ Эстония ищет всего одного преступника через Интерпол
Вельо Сеэдрик, которому сейчас должно быть 69 лет - единственный эстонец на сайте розыска Интерпола. По подозрению, в ноябре 2005 года Сеэдрик убил 35-летнего бизнесмена Каури Коппеля на улице Тяхеторни в Таллинне. Сеэдрик, уроженец Таллинна, ранее не судимый, работал предпринимателем. Он был связан с Коппелем кредитными отношениями в сфере бизнеса недвижимости.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию 11 ноября 2005 года в 13:25, тело Каури Коппеля обнаружили в автомобиле BMW на улице Тяхеторни. Ранее Коппель был не судим, но был связан с преступным миром. Коппель якобы вел активный кредитный бизнес, закладывая имущество своих клиентов для покрытия ссуд.
Россия ищет двух лиц, связанных с Эстонией
Через Интерпол правоохранительные органы России отслеживают 52-летнего Андрея Маркушевского и 48-летнего Николая Павлюка.
Маркушевский, который, как утверждается, имеет эстонское, российское и украинское гражданство, Россия связывает с незаконным оборотом взрывчатых веществ и оружия.
По данным Интерпола, Павлюк также якобы является гражданином трех стран - Эстонии, Казахстана и России. Его разыскивают за побег из тюрьмы.