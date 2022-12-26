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17 ЛЕТ В БЕГАХ ⟩ Эстония ищет всего одного преступника через Интерпол

Postimees
Эстония ищет всего одного преступника через Интерпол
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Вельо Сеэдрик.
Вельо Сеэдрик. Фото: Politsei

Через Интерпол Эстония ищет всего одного преступника. Он скрывается от правоохранительных органов 17 лет.

Вельо Сеэдрик, которому сейчас должно быть 69 лет - единственный эстонец на сайте розыска Интерпола. По подозрению, в ноябре 2005 года Сеэдрик убил 35-летнего бизнесмена Каури Коппеля на улице Тяхеторни в Таллинне. Сеэдрик, уроженец Таллинна, ранее не судимый, работал предпринимателем. Он был связан с Коппелем кредитными отношениями в сфере бизнеса недвижимости.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 11 ноября 2005 года в 13:25, тело Каури Коппеля обнаружили в автомобиле BMW на улице Тяхеторни. Ранее Коппель был не судим, но был связан с преступным миром. Коппель якобы вел активный кредитный бизнес, закладывая имущество своих клиентов для покрытия ссуд.

Россия ищет двух лиц, связанных с Эстонией

Через Интерпол правоохранительные органы России отслеживают 52-летнего Андрея Маркушевского и 48-летнего Николая Павлюка.

Маркушевский, который, как утверждается, имеет эстонское, российское и украинское гражданство, Россия связывает с незаконным оборотом взрывчатых веществ и оружия.

По данным Интерпола, Павлюк также якобы является гражданином трех стран - Эстонии, Казахстана и России. Его разыскивают за побег из тюрьмы.

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