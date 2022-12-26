ДТП в Рождество: из-за пьяных водителей пострадали два человека

25.12.2022 в 13:45 в волости Эльва Тартуского уезда на 172-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга произошло ДТП, где за рулем находился 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Volkswagen T-Cross врезался в автомобиль Audi A5, которым управляла 18-летняя девушка. Пассажирка Audi, 44-летняя женщина, доставлена ​​на обследование в клинику Тартуского университета.

25.12.2022 в 17:27 произошло ДТП на Нарвском шоссе в Таллинне: выпивший 46-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории управлял автомобилем Subaru B9 Tribeca и врезался в BMW X3 XDrive 20D. За рулем BMW находилась 34-летняя женщина, ее доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.