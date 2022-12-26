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ДТП в Рождество: из-за пьяных водителей пострадали два человека

rus.postimees.ee
ДТП в Рождество: из-за пьяных водителей пострадали два человека
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Автомобиль полиции.
Автомобиль полиции. Фото: Dmitri Kotjuh

За прошедшие сутки задержан один водитель с признаками наркотического опьянения и 36 водителей с признаками алкогольного опьянения.

25.12.2022 в 13:45 в волости Эльва Тартуского уезда на 172-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга произошло ДТП, где за рулем находился 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Volkswagen T-Cross врезался в автомобиль Audi A5, которым управляла 18-летняя девушка. Пассажирка Audi, 44-летняя женщина, доставлена ​​на обследование в клинику Тартуского университета.

25.12.2022 в 17:27 произошло ДТП на Нарвском шоссе в Таллинне: выпивший 46-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории управлял автомобилем Subaru B9 Tribeca и врезался в BMW X3 XDrive 20D. За рулем BMW находилась 34-летняя женщина, ее доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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