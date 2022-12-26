Транспортный департамент сообщает, что с утра в понедельник покрытие основных и вспомогательных шоссе в Эстонии было влажным после обработки реагентами. Температура воздуха по регионам колебалась в промежутках от 5 до 9 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 до 3 градусов ниже нуля.
Гололед и метель: во второй половине дня погодные и дорожные условия станут в разы хуже
Гололед и метель: во второй половине дня погодные и дорожные условия станут в разы хуже
В первой половине дня в Эстонии сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Во второй половине дня к островам и Юго-Западной Эстонии подойдет новая зона осадков, ожидается снегопад и метель.
По Эстонии температура воздуха сохранится минусовой, но на островах может начать повышаться. На островах возрастет опасность обледенения и на дорогах усилится гололедица. В понедельник вечером снегопад и метель сместятся в северо-восточном направлении.
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