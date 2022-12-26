Гололед и метель: во второй половине дня погодные и дорожные условия станут в разы хуже

Транспортный департамент сообщает, что с утра в понедельник покрытие основных и вспомогательных шоссе в Эстонии было влажным после обработки реагентами. Температура воздуха по регионам колебалась в промежутках от 5 до 9 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 до 3 градусов ниже нуля.