Спасательный департамент: рождественские выходные не обошлись без трагедий

По сообщению Пыхьяского спасательного центра, 24 декабря в 23:10 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении на втором этаже гостиницы на улице Вене в Старом Таллинне. Выяснилось, что на комоде в одной из гостевых комнат была оставлена ​​без присмотра горящая свеча, которая, догорев до конца, воспламенила верхнюю часть комода. К счастью, возгорание удалось быстро потушить, и дальше огонь не распространялся. Спасатели проветрили этаж. Пресс-служба ведомства напомнила, что зажженную свечу необходимо поставить на прочное негорючее основание и ни в коем случае нельзя оставлять горящую свечу без присмотра.

Идаский спасательный центр сообщил, что 25 декабря в 14:24 спасателей вызвали в квартиру на проспекте Кангеласте в городе Нарва. Выяснилось, что загорелся диван, который удалось потушить первичными противопожарными средствами. О возгорании дали сигнал сразу два дымовых датчика. По предварительной информации, пожар начался по неосторожности мужчины, который заснул на диване с зажженной сигаретой. Медики «скорой помощи» проверили состояние здоровья людей в квартире, госпитализация никому не понадобилась.

В 2022 году в пожарах в Эстонии уже погибли 48 человек, более половины из них погибли в пожарах, возникших из-за неосторожного курения. Сигарету после курения нужно осторожно потушить либо в пепельнице, либо в бутылке с водой, но безопаснее всего курить на улице.

Лыунаский спасательный центр сообщил, что вечером 23 декабря, в 20:02, в центр экстренной помощи поступил экстренный вызов с улицы Ранна в городе Тарту, где на подоконнике в гостиной на первом этаже многоквартирного дома от свечи загорелась занавеска. К моменту прибытия спасателей жильцы квартиры успели сами погасить возгораниес помощью ручного огнетушителя. Спасатели проветрили квартиру и лестничную клетку. Медики «скорой помощи» проверили состояние здоровья 82-летней женщины, находившейся в квартире. Зажженная свеча должна быть на твердом основании из негорючего материала и вдали от вещей, которые могут загореться, таких как телевизор, мебель, полки, шторы или другой текстиль.

Ляэнеский спасательный центр сообщил, что вечером 23 декабря в 19:29 поступило сообщение о возгорании в четырехквартирномдоме на улице Раудтеэ в Хаапсалу. Спасатели, прибывшие через несколько минут, увидели языки пламени, вырывающиеся из окна одноэтажного дома. Вошедшие в здание спасатели в изолирующем снаряжении обнаружили двух погибших женщин, которые жили в соседних квартирах в здании. Работы по тушению были завершены в 23:39. Причина возгорания выясняется.