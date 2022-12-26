В канун Рождества российская панк-группа Pussy Riot представила новую антирежимную песню «Мама, не смотри телевизор», которая является резкой критикой Путина и пропагандистов, поддерживающих развязанную им войну.
Слушай ⟩ Яростные Pussy Riot выпустили антирежимную песню
В песне буква Z, ставшая военным символом России, приравнивается к нацистскому символу. Припев песни – «Мама, здесь нет фашистов, не смотри телевизор» - заимствован из реального телефонного звонка российского солдата, попавшего в плен на Украине, своей матери. В клипе показаны проливающаяся на улицах кровь, участницы Pussy Riot и кадры реальной войны.
«Эта песня - наше заявление против войны, которую Путин начал в Украине. 24 февраля 2022 года Россия начала массированное военное наступление на Украину. Российские бомбы и ракеты разрушили украинские дома, школы и больницы, разрушили города и уничтожили жизни», - говорится в заявлении Pussy Riot на русском и английском языках.
«Мы считаем, что режим Путина - это террористический режим. Сам Путин, его чиновники, генералы и пропагандисты - военные преступники. Ежедневная российская пропаганда отравляет сердца людей ненавистью. Тех, кто выступает против Путина, наказывают тюрьмой, пугают военными и убивают».