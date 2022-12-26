Слушай ⟩ Яростные Pussy Riot выпустили антирежимную песню

В песне буква Z, ставшая военным символом России, приравнивается к нацистскому символу. Припев песни – «Мама, здесь нет фашистов, не смотри телевизор» - заимствован из реального телефонного звонка российского солдата, попавшего в плен на Украине, своей матери. В клипе показаны проливающаяся на улицах кровь, участницы Pussy Riot и кадры реальной войны.

«Эта песня - наше заявление против войны, которую Путин начал в Украине. 24 февраля 2022 года Россия начала массированное военное наступление на Украину. Российские бомбы и ракеты разрушили украинские дома, школы и больницы, разрушили города и уничтожили жизни», - говорится в заявлении Pussy Riot на русском и английском языках.