ГАЛЕРЕЯ ⟩ В новом году у Балтийского вокзала появится что-то очень необычное

«Работа-победитель конкурса Копли, 2 - это, несомненно, произведение искусства, чья захватывающая архитектура подчеркивает дух региона, оживляет уличное пространство коммерческими помещениями и превращает улицы Копли и Кеск-Каламая в единое целое», - сказал руководитель застройщика многоквартирного дома Kaamos Kinnisvara Таймо Мурер.

Главный архитектор проекта Томоми Хаяши рассказал, что концепция здания основана на исторических постройках. «В начале 20 века поселение характеризовалось низкой и плотной застройкой, а на участке Копли, 2 было три постройки. Они образовывали уличный фасад, который имел форму крыш по высоте и был сочленен по горизонтали с отступами фасадных линий», - описал Хаяши.

Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur, создавший решение для нового здания, мысленно разделил здание на три: один угловой дом и два уличных дома. «Каждый дом имеет свой вход и лестницу. Дома отличаются внешним видом, планировкой, отделкой, а также балконными решениями. У углового дома скульптурная наклонная стена», - описал Хаяши и подчеркнул красивый вид на старый город, открывающийся будущим жильцам.

Всего в пятиэтажном доме 36 квартир с открытыми или французскими балконами. По словам Хаяши, двух- и трехкомнатные квартиры на втором, третьем и четвертом этажах планируются сквозными, так что солнечные гостиные с видом на старый город находятся со стороны улицы, а спальни - со стороны двора. На пятом этаже есть уступ, там планируются 4-комнатные квартиры в виде павильонов с просторными террасами на крыше.

Отделочные материалы для здания - самые разнообразные, но натуральные, подходящие для данной местности. «В основном это дерево и камень с различной отделкой, а в качестве акцента - окрашенный металл и стекло», - добавил архитектор.

В дополнение к выдающейся архитектуре, вписывающейся в городскую среду, новое здание энергоэффективное - к нему добавили солнечные батареи в качестве решения для возобновляемых источников энергии.

Большая часть парковочных мест здания, а также зарядные устройства для электромобилей переместили под здание.