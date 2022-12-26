Празднование Нового года для туристов в Эстонии изменилось

Сезон зимних каникул обычно является одним из самых напряженных для туристических компаний, пишет газета Pealinn. В эту новогоднюю ночь, добавила Халлик, будут преобладать одиночные туристы. Групп уже почти нет.

Однако Киллу Майдла, генеральный директор Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов, говорит, что ситуация в гостиницах лучше, чем в прошлом году. «Этот декабрь для гостиниц Таллинна был более напряженным по сравнению с двумя предыдущими годами. Хотя количество туристов все еще значительно отстает от докризисного периода, оживление все же заметно», - сказала Майдла.

Туристы приезжали и продолжают приезжать, в основном из Финляндии и Латвии, а также из других стран. По понятным причинам из России туристов в данный момент не ожидают, но ни одному из отелей не пришлось из-за этого закрыть свои двери. «Таллиннская рождественская ярмарка высоко ценится в Европе, а Старый город с его рождественским рынком, рождественскими украшениями и выпавшим в этом году снегом, несомненно, выглядит как рождественская сказка», - сказала Майдла.

Россиян сменили Финны