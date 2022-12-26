Юку-Калле Райд ⟩ Рождество – время отдавать, Путя. И тебе надо так надавать, чтобы ты запомнил навсегда!

Есть старый хороший анекдот о человеке за вратами рая, который жалуется, что Бог так и не помог ему. «Хоть бы в лотерею выиграл разок!», скулит мужчина.

«Чем же я мог тебе помочь, – спрашивает Бог, – когда ты сам абсолютно ничего для этого не сделал? Даже не купил лотерейный билет!».

Почему этот анекдот находит отклик в это Рождество и Новый год? А потому, что в 2022 году (а на самом деле даже раньше, просто раньше это было время проб и экспериментов) один психопат перевернул мир, который мы знали до сих пор, с ног на голову. Это последний шанс, чтобы предотвратить тотальную войну на Земле – сделать все возможное, чтобы остановить этого типа.

«Сделать для этого что-нибудь», как сказал Бог нытику.

Вспоминая тот же анекдот – хоть бы и купить «лотерейный билет». Главное – желание сделать что-нибудь, чтобы победить.

Какой вес имеет слово?

Речь идет не только о военной помощи Украине, но и о всевозможной поддержке. Маленькой или большой – не важно. Материальной – безусловно. Бормоча добрые пожелания, чертей обратно в их логово не загонишь. Но думать нужно не только о материальной помощи. Ментальное отношение к ситуации, правильное и ясно выраженное предложение, ободряющее слово иногда в одно мгновение меняют все. Это помогает не сломиться.