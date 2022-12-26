2022 год был печальным и трагическим годом. В немалой степени благодаря одному придурку, известному как президент России. Рождество – время отдавать. Но на этот раз пришло время дать отпор, пишет Юку-Калле Райд. И весь здравомыслящий мир должен надрать путинскую задницу.
Юку-Калле Райд ⟩ Рождество – время отдавать, Путя. И тебе надо так надавать, чтобы ты запомнил навсегда!
Есть старый хороший анекдот о человеке за вратами рая, который жалуется, что Бог так и не помог ему. «Хоть бы в лотерею выиграл разок!», скулит мужчина.
«Чем же я мог тебе помочь, – спрашивает Бог, – когда ты сам абсолютно ничего для этого не сделал? Даже не купил лотерейный билет!».
Почему этот анекдот находит отклик в это Рождество и Новый год? А потому, что в 2022 году (а на самом деле даже раньше, просто раньше это было время проб и экспериментов) один психопат перевернул мир, который мы знали до сих пор, с ног на голову. Это последний шанс, чтобы предотвратить тотальную войну на Земле – сделать все возможное, чтобы остановить этого типа.
«Сделать для этого что-нибудь», как сказал Бог нытику.
Вспоминая тот же анекдот – хоть бы и купить «лотерейный билет». Главное – желание сделать что-нибудь, чтобы победить.
Какой вес имеет слово?
Речь идет не только о военной помощи Украине, но и о всевозможной поддержке. Маленькой или большой – не важно. Материальной – безусловно. Бормоча добрые пожелания, чертей обратно в их логово не загонишь. Но думать нужно не только о материальной помощи. Ментальное отношение к ситуации, правильное и ясно выраженное предложение, ободряющее слово иногда в одно мгновение меняют все. Это помогает не сломиться.
Если вспомнить визит Зеленского в США, в офис Байдена, мы увидели: четкое, конкретное, смелое и страстное высказывание имеет значение. Люди это понимают.
И это касается всего мира. Так же и граждан страны-агрессора, несогласных с путинской гнусностью – они тоже могут хотя бы высказаться.
Один чокнутый меняет мир
Каждый раз, когда какой-нибудь глава государства – чаще всего это был Макрон – упоминает что-то о возможности «сохранить достоинство Путина», «гарантировать России безопасность» и т. д., мы делаем еще один шаг назад от нормального и спокойного мироустройства. Становимся на шаг ближе к миру, где царит агрессия, людьми движет страх, и в их сердца закрадывается паника.
Этот год должен научить всех нас, от политиков до кассиров (которые тоже легко могут стать политиками!), что хрупка не только свобода, но и мир.
Один ненормальный неспособный к сочувствию и совершенно холодный ублюдок может причинить больше вреда этому миру, чем чума. История рассказывает нам, что чума может утихнуть сама по себе. Агрессия не утихает. Она будет только расти, если ей не противостоять.
Вы просто не можете реагировать на агрессию, улыбаясь, напевая песенки и отводя взгляд, как Запад делал до сих пор по отношению к России.
Агрессия понимает только ответную агрессию.
Если агрессию не остановить, с каждым следующим шагом она будет переходить очередную границу дозволенного, все границы, которые, казалось, еще недавно невозможно было нарушить; и даже мысль о том, чтобы их нарушить, казалась абсолютно нелепой.
Наша самая большая проблема – это агрессия
Это суровый урок. Агрессию не остановить разговорами о мире, сосуществовании, важности культур, детей, женских и мужских душ и личностей или основных правах человека, таких как право на жизнь.
Агрессию не остановить, сидя за круглым столом и похлопывая агрессора по спине или названивая ему четыре раза в день.
Агрессор понимает только одну реакцию – и эта реакция удара прямо в морду.
Агрессия не задерживается на какой-нибудь красивой клумбе, посаженной хипстерами с целью привлечения внимания к жутким «проблемам» зоны комфорта: к проблеме климатических изменений или к «безумной несправедливости», будь то доля отпускных дней, мизерная зарплата женщин , или «отмена» (от англ. cancel - прим.ред.) мужчин среднего возраста, или любая другая «больная тема», которые есть, но по сравнению с реальной агрессией – детский лепет.
Агрессия – самая большая проблема на сегодняшний день. Не остановив ее, мы никогда не решим и более легких задач, в том-то и дело.
Когда лидер государства слетел с катушек
Единственный способ остановить агрессию – загнать ее в угол. Силой. Слова тут не помогут, дипломатические уловки тоже не помогут, номер телефона агрессора можно просто выбросить, потому что он не только не хочет понимать слов, но и, наверное, не может их понимать.
Агрессор – это психопат. Машина. Полностью вышедшая из строя машина. И полностью вышедшая из строя машина выбрасывается. На свалку. Всем остальным миром.
Однако для того, чтобы Путин (а говорить только о человеке нет смысла, это собирательное название всей российской государственной мозаики) получил свое и положил конец этой ужасной ситуации, которая продолжает все больше и больше охватывать мир, этот самый думающий о будущем мир должен дать Путину отпор. И нужно позволить миру сделать это. Причем абсолютно на любом уровне, будь то военный, политический, гуманитарный, вербальный, поведенческий или любой другой.
Итак, загадаем же на Рождество, чтобы следующий год положил конец этой ситуации. Остановил агрессию.
И давайте все поможем. Каждый день или месяц. Тем количеством количеством денежной поддержки, волонтерством или чем угодно еще, что важно и кажется уместным. Кто как может.
Если мы хотим остановить агрессию, абсолютно все должны приложить к этому усилия.
В противном случае, эта агрессия сожрет наш до недавних пор – давайте будем честны! – весьма уютный мир.
Счастливого Рождества!
Посильную помощь украинским войскам можно оказать тут: toeta.me