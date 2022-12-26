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В воздушное пространство Тайваня вошли военные самолеты КНР

Deutsche Welle
В воздушное пространство Тайваня вошли военные самолеты КНР
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Флаги Китая и Тайваня. Фото иллюстративное.
Флаги Китая и Тайваня. Фото иллюстративное. Фото: DADO RUVIC/REUTERS

По данным Тайбэя, воздушные суда пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Пекин 25 декабря провел военные учения вблизи непризнанного государства.

За минувшие сутки вокруг Тайваня был выявлен 71 самолет китайских ВВС. Об этом заявило в понедельник, 26 декабря, министерство обороны непризнанного государства. По его данным, 47 воздушных судов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, оказавшись в опознавательной зоне ПВО Тайваня (Adiz). В ведомстве также сообщили, что рядом с островом были зафиксированы семь кораблей ВМС Китая.

Накануне Пекин провел военные учения в море и воздушном пространстве вблизи Тайваня, в ходе которых проходили в том числе тренировки по нанесению ударов. Согласно сведениям тайваньского Минобороны, в районе острова были замечены восемь самолетов и три корабля КНР. В последнее время о подобной активности власти непризнанного государства, как правило, сообщают несколько раз в неделю.

В Пекине пояснили, что маневры стали «решительным ответом на набирающий масштабы сговор и провокации со стороны США и тайваньских властей». Тайбэй, в свою очередь, заявил, что Китай «намерен разрушить мир в регионе и пытается запугать тайваньский народ».

Усиление напряженности между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. Не признает независимость Тайваня и подавляющее большинство членов мирового сообщества, включая США и Россию.

В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.

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