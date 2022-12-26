По данным Тайбэя, воздушные суда пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Пекин 25 декабря провел военные учения вблизи непризнанного государства.
В воздушное пространство Тайваня вошли военные самолеты КНР
За минувшие сутки вокруг Тайваня был выявлен 71 самолет китайских ВВС. Об этом заявило в понедельник, 26 декабря, министерство обороны непризнанного государства. По его данным, 47 воздушных судов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, оказавшись в опознавательной зоне ПВО Тайваня (Adiz). В ведомстве также сообщили, что рядом с островом были зафиксированы семь кораблей ВМС Китая.
71 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/DagRhnN69F— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 26, 2022
Накануне Пекин провел военные учения в море и воздушном пространстве вблизи Тайваня, в ходе которых проходили в том числе тренировки по нанесению ударов. Согласно сведениям тайваньского Минобороны, в районе острова были замечены восемь самолетов и три корабля КНР. В последнее время о подобной активности власти непризнанного государства, как правило, сообщают несколько раз в неделю.
В Пекине пояснили, что маневры стали «решительным ответом на набирающий масштабы сговор и провокации со стороны США и тайваньских властей». Тайбэй, в свою очередь, заявил, что Китай «намерен разрушить мир в регионе и пытается запугать тайваньский народ».
Усиление напряженности между Китаем и Тайванем
Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. Не признает независимость Тайваня и подавляющее большинство членов мирового сообщества, включая США и Россию.
В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.