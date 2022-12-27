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Студия Postimees: центр крови – как решить проблему нехватки донорской крови?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: центр крови – как решить проблему нехватки донорской крови?
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Какова ситуация с запасами донорской крови в Эстонии? Насколько обостряется дефицит крови в период праздников? С чем связан упадок донорского движения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире заведующая донорским отделом Центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Гулара Ханирзаева. Смотрите интервью в 14:00!

  • Как справлялись больницы Эстонии с пополнение запасов крови в ковидный год? Насколько острее стоит проблема сейчас?
  • Какие существуют способы привлечения доноров? С чем связан упадок донорского движения?
  • Как решается проблема дефицита крови между больницами? Есть ли договоры с соседними государствами на экстренные случаи?
  • Как давно стоит проблема нехватки крови? С чем это связано?
  • Кто может стать донором? Какие существуют ограничения? Важно ли знать группу крови? 
  • Сколько нужно доноров, чтобы полностью обеспечить потребности больниц в крови? Сколько доноров имеется в настоящее время?
  • Какой крови не хватает больше всего? Насколько сложна проверка безопасности крови донора?
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